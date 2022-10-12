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'Et fiyatlarına yüzde 35 zam gelecek' iddiasına açıklama geldi!

12.10.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı et fiyatları geçen seneden beri yüzde 30 zamlandı. Maliyetler, kurdaki artış ve enflasyon nedeniyle kırmızı et fiyatlarına yüzde 35 zam geleceği iddiaları gündem olmuştu. Vatandaşlar 'Kırmızı et fiyatlarına zam gelecek mi? diye araştırırken en net açıklama Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanından geldi.

'Et fiyatlarına yüzde 35 zam gelecek' iddiasına açıklama geldi!

Son zamanlarda gelen zamlarla vatandaşın gündeminden et fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, et ve süt ürünlerine yüzde 35’e yakın zam geleceği şeklindeki açıklamaların spekülatörlük olduğunu belirterek, "Yakın zamanda kırmızı ete bir zam görünmüyor. Geçen seneki etin kilosu ile şu anda sattığımızın etin arasında yüzde 30 zam oranı var. Her gıda maddesine 3-4 katı zam gelirken, baktığımız zaman şu an en ucuzu ettir. Pandemiden beri ete yüzde 30 zam geldi" dedi.

Yardımcı, et ve süt sektörünün diğer mamullere göre en az zam alan gıda maddeleri olduğunun altını çizdi. Geçen sene 110 TL olan bir çuval yemin, bugün 350-400 TL’ye dayandığını hatırlatan Yardımcı,” Biz besiciliğimizi kurtarmak istiyorsak, üreticilerimize destek olmamız gerekir. Yemde, sütte, diğer konularda destek verirsek Türkiye’de hayvancılık bitmez. Spekülatörlüğe gerek yok. Türkiye’de güzel bir hayvancılık vardır ama destek lazım. Süt bugün 10 TL bile olsa ucuz” diye konuştu.

"AŞI DESTEĞİ DEVAM ETMELİ"

Yardımcı, TMO tarafından besiye uygun fiyata mısır ve arpa satışının yeniden başlamasının faydalı olacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni doğan buzağılara yaptığı aşı ile 200 bin buzağının kurtarıldığını aktaran Osman Yardımcı, “ Eğer bu aşılar devam ederse 200 bin daha hayvan kurtarılırsa dışarıdan hayvan getirmemize gerek kalmaz. Güzel bir uygulama, yem desteği de yapacaklar. Üretici olmasa kasap da olmaz. Bakanlığımız yaptığımız uygulamalarda Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu da gözardı etmemelidir” dedi.

"SADECE YÜZDE 30 ZAM GELDİ"

Yakın zamanda kırmızı ete bir zam görünmediğinin altını çizen Yardımcı, “Geçen sene sattığımız etin kilosu ile şu anda sattığımızın etin arasında yüzde 30 zam oranı var. Her gıda maddesine 3-4 katı zam gelirken, baktığımız zaman şu an en ucuzu ettir. Pandemiden beri yüzde 30 ete zam geldi. Bu çok büyük bir zam değil çünkü yeme yüzde 300 zam gelmiş. Girdilerimiz düşerse vatandaşımız daha ucuza et yiyebilir. Geçen sene 120-130 TL kıyma satıyorduk bu sene ise 150-160 TL arasında satıyoruz. Kuşbaşıyı da 10 TL fazlaya veriyoruz. Kuzu but 130 TL, kuzu kol 120 TL, kıyma 150-160 TL. 30 TL’lik bir artış olmuş” dedi.

"SPEKÜLATÖRLÜK"

Ekim ayının sonuna doğru süt ve ete gelecek büyük zamla ilgili değerlendirmede bulunan Yardımcı, “Bu bir spekülatörlüktür, büyük firmaların elinde besi malları var köylüde ise yok. 1 TL fark ettiği zaman 300 kilo hayvandan 300 bin TL eder, 100 hayvanı olduğu zaman 3 milyon TL para yapar. Bu alıma göre ette satım olur. Ben ilerde bir zam görmüyorum. Ama üretici kar mı ediyor hayır. Verilen destek büyük yetiştiricilere değil, 3-5- 10 hayvanı olana da destek verilmelidir. 50-100 hayvanı olan da zaten para var" ifadelerine yer verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zam kırmızı et
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