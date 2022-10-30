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Ete su katılıyor iddiası olay yarattı! Plastik tabakların altındaki o detaya dikkat çekildi: Olmaması gerekiyor

30.10.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etin gramajını artırmak için içine su katıldığı iddiası gündem yarattı. Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, bazı mezbahaların ete su sıktığını öne sürdü. Çelik "Ete su sıkıldığı zaman suyu içine çeker. Bu da gramajı artırmak için yapılıyor olabilir." diye konuştu. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı ise böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirtti.

Ete su katılıyor iddiası olay yarattı! Plastik tabakların altındaki o detaya dikkat çekildi: Olmaması gerekiyor

Kırmızı ette artan fiyatlar vatandaşları zorlarken şimdi de ete su katılıyor iddiası gündemde. TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada bazı mezbahaların ete su sıkarak ağırlığını artırdığı iddia etti. Bu yöntemle haksız kazanç yapıldığını öne süren Çelik denetim yapılmasını istedi.

"ETE MEZABAHALARDA TAZYİKLİ SU SIKILIYOR" İDDİASI

Habertürk TV'de yer alan habere göre; Çelik yaptığı açıklamada "Denetimlerin daha da sıklaştırılarak mezbahalarda ete tazyikli su sıkılmasına müsaade edilmemesi gerekiyor. Plastik tabakların altına bakıyorsunuz su doluyor. Aslında o suyun olmaması gerekiyor." diye konuştu.

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KASAPLAR FEDERASYONU: MÜMKÜN DEĞİL

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı ise iddiaları reddederek ete su katmanın mümkün olmadığını söyledi. Yardımcı "Su katsan bile o tartıya gidene kadar zaten, su kaybolur." dedi.

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ET FİYATLARI CEP YAKIYOR

Et fiyatları ise vatandaşların cebini yamaya devam ediyor. Etin girdilerinin çok yüksek olduğunu belirten Yardımcı "Elektrik maliyet, dükkan kiraları maliyet" diye konuştu.

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"TÜKETİCİYE GİDENE KADAR EN AZ YÜZDE 100 ARTIYOR"

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik ise "Bizden çok ucuza alınıyor ama tüketiciye gidene kadar en az yüzde 100 artıyor." dedi.

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