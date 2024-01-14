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ETF kararının ardından yükselmişti: Bitcoin fiyatında sert düşüş

14.01.2024 07:07 | Son Güncelleme:
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) onay verdiğini açıklamasının ardından 49 bin dolara yükselen Bitcoin'de sert düşüş yaşandı. Bitcoin 42 bin dolara geriledi.

ETF kararının ardından yükselmişti: Bitcoin fiyatında sert düşüş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) onay verdiğini açıklamasının ardından kripto paralarda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. ETF emirlerinin gelmeye başlamasıyla hızlı yükselişle 49 bin doları aşan Bitcoin bugün 42 bin 755 dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin fiyatı, SEC'in spot Bitcoin ETF'lerine onay vermesinin ardından anlamlı bir tepki göstermezken; ETF emirlerinin gelmeye başlamasıyla hızlı yükselişle 49 bin doları aşmıştı. Bitcoin'in fiyatı bugün yüzde 6,65 düşüşle 42 bin 755 dolar seviyelerine kadar çekildi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da yüzde 5,10 düşüşle 2 bin 539,2 dolar seviyelerine geriledi.

SEC Başkanı Gary Gensler, spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımının onaylandığını bildirmişti.

Komisyonun Mart 2023'e kadar 20'den fazla spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadığını hatırlatan Gensler, bunlara benzer yeni bir dizi başvuruyla karşı karşıya olduklarını ancak koşulların değiştiğini ifade etmişti.

Gensler, ABD'de federal mahkemenin geçen yıl SEC'in Grayscale'in bu kapsamdaki başvurusunu reddetmesini hatalı bulduğunu anımsatarak, ileriye yönelik en sürdürülebilir yolun spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımını onaylamak olduğunu düşündüğünü belirtmişti.

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