Ethereum ve Bitcoin ne kadar? 16 Mart Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasası

Ethereum’da ise 16 Mart itibariyle bir düşüş gözlemleniyor. Ethereum, dolar bazında haftalık olarak %4,07 düşüş yaşarken, TL bazında ise %6,88 oranında düşüş yaşadı. Kripto para piyasasında 16 Mart Salı itibariyle Bitcoin’de bir yükseliş yaşanırken, Ethereum’da düşüş yaşandı.
16 Mart Salı günü, güne $56.394,9400 ile başlayan Bitcoin, anlık olarak %9,03 azalışla $54.251,88 seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin, 28 Şubat tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı. 1 Bitcoin şu an için $54.251,88 ve 415.742,00 TL’ye karşılık gelmektedir.
Güne $1.792,0500 ile başlayan Ethereum, anlık olarak %5,70 azalışla $1.753,27 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Şubat tarihinde $1.393,7100 ile son bir ayın en düşük, 20 Şubat tarihinde ise $1.995,5800 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum şu an için anlık olarak $1.753,27 ve ₺13.414,00'ye karşılık gelmektedir.
Bitcoin; kriptolu (şifreli) para kategorisinde, açık kaynaklı bir kod olarak yayınlanmış bir dijital para birimidir. Bitcoin, mevcut kullandığımız TL, Dolar, Euro gibi para birimleri gibi, günlük yaşantımızdaki alışverişlerimizde ve çevrimiçi ortamlarda harcayabileceğimiz bir para birimi özelliği göstermektedir. Bitcoin’i diğer para birimlerinden ayıran özellik ise, para otoritelerinin ve hükümetlerinin Bitcoin üzerinde bir hakimiyetlerinin olmayışıdır. Çünkü Bitcoin, hükümetlerin kontrolünde değil, Bitcoin ağının kontrolünde üretilmektedir.
Bitcoin, 2009 yılında, Satoshi Nakamoto rumuzlu bir şahıs tarafından “protokol” olarak yayınlandı. Bu protokole göre; Bitcoinler kişiler arasındaki veri paylaşım ağını (Peer-to-Peer) temel alan, merkezî bir otorite tarafından kontrol edilemeyen, işlem ücreti oldukça düşük, bağımsız bir para birimidir.
Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık ve blok tabanlı dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.
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