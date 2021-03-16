Ethereum ve Bitcoin ne kadar? 16 Mart Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasası

Ethereum’da ise 16 Mart itibariyle bir düşüş gözlemleniyor. Ethereum, dolar bazında haftalık olarak %4,07 düşüş yaşarken, TL bazında ise %6,88 oranında düşüş yaşadı. Kripto para piyasasında 16 Mart Salı itibariyle Bitcoin’de bir yükseliş yaşanırken, Ethereum’da düşüş yaşandı.

BİTCOİN NE KADAR?

16 Mart Salı günü, güne $56.394,9400 ile başlayan Bitcoin, anlık olarak %9,03 azalışla $54.251,88 seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin, 28 Şubat tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı. 1 Bitcoin şu an için $54.251,88 ve 415.742,00 TL’ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

Güne $1.792,0500 ile başlayan Ethereum, anlık olarak %5,70 azalışla $1.753,27 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Şubat tarihinde $1.393,7100 ile son bir ayın en düşük, 20 Şubat tarihinde ise $1.995,5800 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum şu an için anlık olarak $1.753,27 ve ₺13.414,00'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin; kriptolu (şifreli) para kategorisinde, açık kaynaklı bir kod olarak yayınlanmış bir dijital para birimidir. Bitcoin, mevcut kullandığımız TL, Dolar, Euro gibi para birimleri gibi, günlük yaşantımızdaki alışverişlerimizde ve çevrimiçi ortamlarda harcayabileceğimiz bir para birimi özelliği göstermektedir. Bitcoin’i diğer para birimlerinden ayıran özellik ise, para otoritelerinin ve hükümetlerinin Bitcoin üzerinde bir hakimiyetlerinin olmayışıdır. Çünkü Bitcoin, hükümetlerin kontrolünde değil, Bitcoin ağının kontrolünde üretilmektedir.