Ethereum ve Bitcoin ne kadar? 17 Mart Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasası

Ethereum’da ise 17 Mart itibariyle bir düşüş gözlemleniyor. Ethereum, dolar bazında haftalık olarak %5,07 düşüş yaşarken, TL bazında ise %6,57 oranında düşüş yaşadı. Kripto para piyasasında 17 Mart Çarşamba itibariyle Bitcoin’de ve Ethereum’da düşüş yaşandı.

BİTCOİN NE KADAR?

Güne $56.373,2100 ile başlayan Bitcoin, 17 Mart itibarıyla %2,21 artışla $55.320,01 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 28 Şubat tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $55.320,01 ve ₺418.682,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

Güne $1.797,1000 ile başlayan Ethereum, 17 Mart itibarıyla %0,96 artışla $1.767,28 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Şubat tarihinde $1.393,7100 ile son bir ayın en düşük, 20 Şubat tarihinde ise $1.995,5800 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $1.767,28 ve ₺13.346,00'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN YORUMLARI

“Bitcoin bu sabah 54 bin dolar seviyesinde %2 satıcılı işlem görüyor. Dün tek işlemde 4,9 bin adet BTC'nin satılması ve Hindistan'ın kripto paraları engelleyici adımları piyasalarda korku yarattı. Temel anlamda bozucu bir etki olmamasına karşılık yapılan bu tek kalemdeki işlem zirvesinde olan BTC'nin hareketlerini kısıtladı ve piyasa ana para öncülüğünde kümülatif bir satış hareketine maruz kaldı. Yine de Market Value/Realized Value rasyosuna göre Bitcoin 60 bin dolar seviyesindeyken dahi primli değildi. Bu nedenle mevcut geri çekilmelerdeki yorumumuz panik oluşturabilecek bir dönüşüm ya da değişim olmadığı yönünde. Borsalardaki stablecoin miktarları da piyasanın küçülmediğine işaret ediyor.”