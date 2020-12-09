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Eti Maden, Eskişehir'deki tesisinde lityum karbonat üretimine başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.12.2020 16:33 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde kurulu Eti Maden Tesisleri'nde lityum karbonat üretimine başlandı.

Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesindeki pilot lityum üretim tesisinde, ilk lityum karbonat üretildi. Yıllık 10 ton lityum karbonat üretimi yapılacak tesisin kapasitesinin yeni yatırımlarla 600 tona çıkarılması hedefleniyor.

Eti Maden İşletmeleri Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lityum ve bileşiklerinin 21'inci yüzyılın önemli madenlerinden olduğunu söyledi.

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Özellikle batarya teknolojisinin gelişmesi ve pazarın hızla büyümesinden dolayı bu madenin öneminin her geçen gün arttığını belirten Maraşlıoğlu, "Ülkemizde de bilinen ekonomik değere sahip bir lityum kaynağı maalesef bulunmamakta. Son yıllara baktığımızda ülkemize 1000-1200 ton kadar lityum ve bileşikleri giriyor. İthalat yoluyla bu ihtiyacımızı karşılıyoruz." dedi.

Maraşlıoğlu, lityumun ton fiyatının son yıllarda 20 bin dolar seviyelerine kadar yükseldiğini ifade etti.

"ASIL TESİS İÇİN YATIRIMA BAŞLANACAK"

Derya Maraşlıoğlu, Eti Maden Tesisleri'nde bor ürünleri imal edildiğini, üretim sırasında sıvı ve katı atıkların ortaya çıktığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bor atıklarımızda lityum bileşiğine rastladık. Bunu ekonomiye kazandırmak ve piyasada lityum bileşiğine dönüştürmek için 3 yıl önce çalışmaya başladık. 2019 yılının başlarından itibaren laboratuvar ortamında bataryada kullanılabilecek lityum karbonat üretimini gerçekleştirdik. Milli enerji ve maden politikası kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in desteğiyle lityum karbonat üretimi yapılan pilot tesisi dizayn ettik."

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek pilot tesiste pazartesi gününden itibaren lityum karbonat üretimine başlandığını belirten Maraşlıoğlu, "Asıl tesis için çalışacağımız parametreleri belirlemeyi amaçlıyoruz. Kısa bir çalışmadan sonra asıl tesis için yatırıma başlanacak. Amacımız, ithalat yoluyla karşılanan lityum bileşiklerinin bir kısmını ülkemizde üretmek ve karşılamaktır. Şu anda yılda 600 ton kapasiteli bir lityum karbonat tesisi kurmayı hedefliyoruz." dedi.

Atığı değerlendirmenin önemini vurgulayan Maraşlıoğlu, lityum karbonat üretiminde çevreci bir süreç yürüttüklerini de sözlerine ekledi. (AA)

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