Eti Maden, Eskişehir'deki tesisinde lityum karbonat üretimine başladı

Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesindeki pilot lityum üretim tesisinde, ilk lityum karbonat üretildi. Yıllık 10 ton lityum karbonat üretimi yapılacak tesisin kapasitesinin yeni yatırımlarla 600 tona çıkarılması hedefleniyor.

Eti Maden İşletmeleri Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lityum ve bileşiklerinin 21'inci yüzyılın önemli madenlerinden olduğunu söyledi.

Özellikle batarya teknolojisinin gelişmesi ve pazarın hızla büyümesinden dolayı bu madenin öneminin her geçen gün arttığını belirten Maraşlıoğlu, "Ülkemizde de bilinen ekonomik değere sahip bir lityum kaynağı maalesef bulunmamakta. Son yıllara baktığımızda ülkemize 1000-1200 ton kadar lityum ve bileşikleri giriyor. İthalat yoluyla bu ihtiyacımızı karşılıyoruz." dedi.

Maraşlıoğlu, lityumun ton fiyatının son yıllarda 20 bin dolar seviyelerine kadar yükseldiğini ifade etti.

"ASIL TESİS İÇİN YATIRIMA BAŞLANACAK"

Derya Maraşlıoğlu, Eti Maden Tesisleri'nde bor ürünleri imal edildiğini, üretim sırasında sıvı ve katı atıkların ortaya çıktığını dile getirerek şunları kaydetti: