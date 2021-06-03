FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Eti, Pepsi, Red Bull dahil: Gıda devlerine rekabet soruşturması

Eti, Pepsi, Red Bull dahil: Gıda devlerine rekabet soruşturması

03.06.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızlı tüketim malları sektöründe üretici-tedarikçi olarak faaliyet gösteren 13 şirket hakkında soruşturma açıldı.

Eti, Pepsi, Red Bull dahil: Gıda devlerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu, rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve eylemlerde bulunup bulunmadıklarını tespit etmek amacıyla ülkenin başlıca gıda üreticilerini de içeren, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren 13 şirket hakkında soruşturma başlattı.

BİRÇOK GIDA DEVİ YER ALDI

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada bazı şirketler hakkında "süpermarket zincirleri arasında geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin dolaylı yoldan değişimine aracılık edildiği, söz konusu süpermarket zincirlerinin fiyatlarının ve/veya fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı" şüphesiyle yürütülen ön araştırmanın kara bağlanarak soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Soruşturma açılan şirketler:

Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu AŞ

Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San Tic. AŞ

Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ

Eti Gıda San ve Tic AŞ

Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı AŞ

Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Horizon Hızlı Tüketim AŞ

Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ

Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd Şti

Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

**Kaynak: Reuters

Deriden yüzlerce yıllık savaşçı zırhı yapıp dünyaya satıyorDeriden yüzlerce yıllık savaşçı zırhı yapıp dünyaya satıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
İşte BİM'in aktüel ürünler listesiİşte BİM'in aktüel ürünler listesi
Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Haziran ayı kira zammı belli oldu!

Haziran ayı kira zammı belli oldu!

BNB tahtını USDT'den geri aldı!

BNB tahtını USDT'den geri aldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.