Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşa destek vermek amacıyla temel gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indirimine gidildiğini açıkladı.

Merakla beklenen uygulama dün başlatıldı. İndirimlere uymayan marketlerin gözünün yaşına bakılmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuyla ilgili gerek Maliye Bakanım gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar" diyen Erdoğan, "Kurduğumuz ekiplerle beraber, bizim attığımız adımlara ters adım atanlara ciddi cezalar uygulayacağız. Arzu edilmeyen adımlara atanlara cezalar ağır olacaktır. Buraların kontrolü ve denetimi sürdürülecek" dedi.

FİYATI ÖNCE ARTTIRDILAR SONRA 'İNDİRİM' GİBİ GÖSTERDİLER

Ancak vatandaşlar tarafından gelen fotoğraflar bazı marketlerin oyununa ilişkin gerçeği gözler önüne serdi.

Bir market zinciri, 9 Şubat'ta 3,5 TL'ye sattığı ürünü KDV indirimine rağmen bugün 4,90 TL'ye çıkarıp ardından da indirimli olarak 4,60 TL'den satmaya başladı. Aynı markete bugünden itibaren zam geldiği ve çalışanların gün boyunca etiket değiştirdikleri öğrenildi.



