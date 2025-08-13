FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Etil alkol ve metanolün satışına ilişkin esaslar düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol için toptan satış belgesi almak isteyen ecza depolarına en az üç yıl faaliyette bulunma şartı getirdi.

Etil alkol ve metanolün satışına ilişkin esaslar düzenlendi

Bakanlığın "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine yönelik izin, denetim ile piyasa ve ürün güvenliğine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, değişiklikle, etil alkole yönelik toptan satış belgesi almak isteyen ecza depolarına en az üç yıl faaliyette bulunma şartı getirildi. Ayrıca, birden fazla adreste şubesi bulunan ecza deposu veya ecza ticarethanelerine, merkez adresine alacakları toptan satış belgesi ile diğer şubelerinden de satış yapabilme imkanı sağlandı.

Dağıtım uygunluk belgesini haiz üretici ve ithalatçı firmalara, tıbbi kullanım ve analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkolü, analiz amaçlı analitik saflıkta metanolü ve genel kullanım amaçlı etil alkolü, ayrı bir toptan satış belgesi almadan yetkili gerçek ve tüzel kişilere doğrudan satma imkanı tanındı. Böylece, kayıt dışı satışların önlenmesi amaçlandı.

"METANOL İÇİLMEZ, ÖLDÜRÜR" İFADESİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Tahsis izin belgesi kapsamında alınan etil alkollerin Bakanlığa beyan edilen kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı yönünde düzenleme yapıldı.

Kozmetik üretiminde ve diğer sanayide kullanılan etil alkollerde uygulanan denatürasyon şeklinde farklılığa gidildi. Bu kapsamda, kozmetik dışında kullanılan etil alkolün sahte içki yapımında kullanılmasının önlenmesi amaçlandı.

Yurt içinde metanolün dökme olarak stoklandığı tanklar ile metanol ambalaj ve kaplarının üzerinde, "metanol içilmez, öldürür" ifadesinin yer alması zorunlu hale getirildi.

Etil alkol veya metanol piyasasında faaliyette bulunan işletmelerin faaliyetlerinin yeminli mali müşavir tasdik raporu ile doğrulanması yönünde düzenleme yapıldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Finansal İstikrar Komitesi toplandıFinansal İstikrar Komitesi toplandı
Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükselişKriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı etil alkol satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

Silah çekip, dillerine sigara bastılar! Korkunç işkence

Silah çekip, dillerine sigara bastılar! Korkunç işkence

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Ofislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacak

Ofislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacak

'Altını çizeyim' 3600 ek gösterge için çarpıcı çıkış geldi

'Altını çizeyim' 3600 ek gösterge için çarpıcı çıkış geldi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.