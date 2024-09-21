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Etil alkole yakın takip! Kullanım miktarı kayıt altına alınacak

21.09.2024 11:47
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Tarım ve Orman Bakanlığı, alkol piyasasının denetlenebilmesi, kayıp ve kaçağın önüne geçilerek bu konuda etkin mücadele yapılabilmesi amacıyla tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün iç piyasadaki kullanımını yakından takip edecek.

Etil alkole yakın takip! Kullanım miktarı kayıt altına alınacak

Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alarak tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün kullanım amacını ve miktarını belirleme yetkisi çerçevesinde harekete geçti.

Bu yönde bir tebliğ taslağı hazırlayan Bakanlık, alkol piyasasının denetlenebilmesi ile sektördeki kayıp ve kaçağın etkin şekilde önüne geçilmesini amaçlıyor.

Düzenlemeyle, tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün iç piyasaya arzına, kullanım amacına ve miktarına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

Taslağa göre, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol almaya, sağlık hizmet sunucuları ile hayvan sağlığı kuruluşları yetkili olacak. Söz konusu kuruluşlar dışında kalan etil alkol kullanımının zorunlu olduğu diğer sağlık kuruluşlarının talepleri de Bakanlığın Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının değerlendirmesine tabi tutulacak.

Düzenlemeyle, tıbbi amaçlı etil alkolün kullanım amaçları da belirleniyor. Buna göre, etil alkol eczanelerde, sadece majistral ilaç (doktor tarafından yazılmış formüle göre eczanelerde hazırlanan ilaç) yapımında, eczane dışındaki sağlık hizmet sunucuları ile hayvan sağlığı kuruluşlarında ise faaliyetleriyle uyumlu olacak şekilde kullanılacak.

Bu kuruluşlar, satın aldıkları tıbbi kullanım amaçlı etil alkolü bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arz edemeyecek, alanları dışında kullanamayacak.

KULLANIM MİKTARLARI BELİRLENDİ

Taslakla, tıbbi amaçlı etil alkolün kullanım miktarları da düzenleniyor. Buna göre, takvim yılının her ayı için birinci basamak sağlık hizmet sunucuları 5 litre, veteriner hekim muayenehaneleriyle poliklinikleri 5 litre, hayvan hastaneleri 40 litre etil alkol kullanabilecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları da faaliyetleriyle uyumlu olacak miktarda tıbbi kullanım amaçlı etil alkol alabilecek. Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol toptan satıcıları, belirtilen bu miktarlardan fazla satış yapamayacak.

Diğer sağlık kuruluşlarından başvuruları uygun bulunanların kullanım miktarları yine Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığınca belirlenecek.

Sağlık hizmet sunucuları ve hayvan sağlığı kuruluşlarına, etil alkolün kullanım miktarı ve kullanım alanlarına ilişkin kayıt tutma zorunluluğu da getirilecek.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
etil alkol
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