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Etiyopya'nın para birimi nedir? Etiyopya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:44
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Etiyopya, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan antik kentlerle birlikte birçok doğal güzelliği bulunan bir ülkedir. Etiyopya Afrika Kıtası'nın boynuzu olarak görülen bölgesinde yer alırken, bölgedeki Nijerya’dan sonra en popüler ülkedir. Etiyopya hakkında merak edilen detaylar biri de hangi para birimini kullandığıdır. Peki, Etiyopya'nın para birimi nedir?

Etiyopya'nın para birimi nedir? Etiyopya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Etiyopya resmi ismi ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti olarak bilinen bir Afrika ülkesidir. Doğu Afrika ülkesi olarak tanımlanan Etiyopya’nın başkenti, yerel olarak "yeni çiçek" anlamında kullanılan Addis Ababa şehridir. Ülkenin komşuları Sudan, Güney Sudan, Eritre, Cibuti, Somali, Kenya olarak sayılmaktadır. Son verilere göre Afrika kıtasının ikinci en kalabalık ülkesi olarak bilinmektedir. Etiyopya tarihinde Avrupalı sömürge ülkelerine karşı başarı kazanan ve bağımsız bir ülke olarak kendini koruyan iki Afrika ülkesinden biri olarak öne çıkar. Bununla beraber 1945 senesinde Birleşmiş Milletler topluluğuna katılan ilk Afrika ülkesi olmuştur.

Etiyopya’nın para birimi nedir?

''Etiyopya’nın resmi para birimi nedir?'' sorusuna yanıt olarak;

Dolaşımda olan para biriminin adı Etiyopya Birri’dir. Etiyopya para biriminin uluslararası para platformlarındaki kısaltması ETB olarak kullanılmaktadır. Etiyopya Birri, Etiyopya Merkez Bankası tarafından üretilen ve yönetilen bir para birimidir. Ülkede dolaşımda bulunan banknotlar 1, 5, 10, 50, 100 ve 200 birr, madeni paralar ise 1, 5, 10, 25 ve 50 santim ve 1 birr şeklinde yer almaktadır. Döviz piyasaları içerisinde birr para birimi "egzotik para birimi" olarak adlandırılmaktadır. Bu tanım, para biriminin çoğunlukla ince işlem görmeye yatkın olduğu ve ABD doları, İngiliz sterlini veya Euro’nun aksine dünya finans alanında çok fazla kullanılmadığı anlamına gelmektedir.

Etiyopya ülkesindeki işsizlik oranı diğer Afrika ülkeleri ile kıyaslandığında daha düşük seviyede olup yaşam kalitesi ise diğerlerine göre ortalama durumdadır. Ama nüfus oranının yüksek olması sebebiyle bazı bölgelerinde yoğun bir yoksulluk olduğu bilinmektedir.

Afrika ülkelerinin verileri incelendiğinde Etiyopya ekonomisi, Nijerya'dan sonra gelen en iyi ekonomi olarak öne çıkmaktadır. Etiyopya'da uygulanmaya başlayan serbest piyasa ekonomisi ülkenin gelişmesini hızlandıran bir süreç olmuştur. Ülkedeki kahve üretimi ekonomisi için oldukça önemli seviyelerdedir. Kesin veriler olmasa da yapılan tahminlere göre kahvenin Etiyopya'nın GSYİH'na katkısı %10 oranında olduğu söylenmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya para
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