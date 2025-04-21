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Etkili bir özgeçmiş nasıl hazırlanır? İK uzmanlarından tavsiyeler

İş arayan kişilerin iş başvurusu yaptıkları firma ve süreç ile ilgili dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Bir kişinin sadece iş görüşmesine çağrılması yeterli olmaz. O süreci doğru yönetmeli ve özellikle görüşme sırasında bazı noktaları göz ardı etmemelidir.

Etkili bir özgeçmiş nasıl hazırlanır? İK uzmanlarından tavsiyeler
Ferhan Petek

İş görüşmelerinden önceki süreçte o göreve başvuruda bulunmak, daha da önemlisi etkili bir cv hazırlamak gerekir. Özgeçmiş anlamına gelen CV aslında Latince bir kısaltmadır ve orijinali "Curiculum Vitae"dir. Türkçe karşılığı özgeçmiştir. Güçlü ve dürüst bir özgeçmiş hazırlamak kişinin görüşmeye çağrılmasında da son derece etkili bir durumdur. Bu yüzden özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur.

Etkili bir özgeçmiş nasıl hazırlanır?

Etkili bir özgeçmiş hazırlamak bir iş başvurusunun ilk adımıdır. Görüşmeye çağrılmak için hangi görev için olursa olsun gerektiği kadar ve doğru bilgi içeren bir özgeçmiş hazırlamak çok önemlidir. İnsan kaynakları birimi tarafından incelenecek olan özgeçmiş değerlendirilir ve kişi görüşmeye çağrılır.

Özgeçmiş hazırlayabilmek için kişisel bilgilerin, eğitim bilgilerinin, iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak yazılması gerekir. Kişisel olarak hazırlanabileceği gibi dijital platformlarda da hazır şablonlar üzerinden özgeçmiş hazırlanabilmektedir. Önemli olan özgeçmişin içeriğidir.

İş tecrübeleri ve referansların da son derece önemli olduğu özgeçmişlerde bazı hatalardan uzak durulmalıdır. Örnek olarak özgeçmişte mutlaka fotoğraf olmalıdır ancak bu fotoğraf herhangi bir sosyal medya hesabı için kullanılan profil fotoğrafları arasından seçilmemelidir. Etkili olması için bir özgeçmişte gereksiz ve yanlış bilgilerden uzak durulmalı, hedefler, eğitimler ve iş deneyimleri titizlikle yazılmalıdır.

İK uzmanlarından tavsiyeler nelerdir?

Uzmanlara göre insan kaynakları birimi yetkilileri özgeçmişlerde en çok sosyal ağlar, özgün bir özgeçmiş olup olmaması, tutarlılık, düzenlilik, düzgün bir fotoğraf, deneyim gibi detaylara önem vermektedirler. Alınan tüm eğitimler, iş deneyimler, sertifikaların da özgeçmişte olması son derece önemli kabul edilmektedir. İnsan kaynakları uzmanları özgeçmişleri değerlendirirken bu hususlara çok dikkat etmektedirler. Firmaların insan kaynakları yetkilileri tarafından önerilen bazı tavsiyeler bulunur. Bu tavsiyelere göre bir özgeçmişin etkili bir biçimde hazırlanabilmesi için şu hususlara dikkat edilmelidir:

  • Kısa ve öz ifadelerin kullanması insan kaynaklarının zaman verdiği değer ile doğru orantılıdır.
  • Düzenli bir bilgi akışı olmalıdır.
  • Özgün bir özgeçmiş hazırlanmalı, klasik iş arama formatına uygun bilgiler düzenle yazılmalıdır.
  • Özellikle yaratıcılık ve üretkenlik ile ilgili olan görevler için başvurulan durumlarda özgeçmiş formatı da bu yönde olmalıdır. Özgeçmişin içeriği ve içeriğin hem tutarlı hem de doygun olması önemlidir.
  • İmla kurallarına dikkat edilmesi gerekir.
  • İlgi alanları ve sosyal sorumluluk etkinlikleri varsa mutlaka yazılmalıdır.
  • Deneyimler eksiksiz yazılmalıdır.

  • Referanslar ve kişilerin iletişim bilgileri mutlaka doğru ve eksiksiz olmalıdır.

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