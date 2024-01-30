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Euro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte büyümedi

30.01.2024 15:03 | Son Güncelleme:
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Euro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla büyüme göstermedi.

Euro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte büyümedi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2023 yılı son çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'larına (GSYH) ilişkin öncü verileri açıkladı.

Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla sabit kaldı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1 azalması, yıllık bazda ise değişmemesi yönündeydi.

Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha olumlu gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda sabit kalırken, yıllık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Öte yandan, geçen yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla AB ve Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,1 küçülmüştü.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 0,7, Almanya ve Litvanya'da yüzde 0,3 azaldı. Fransa'da sabit kalan GSYH, İtalya'da yüzde 0,2 arttı.

GSYH, önceki yılın aynı dönemine göre İrlanda'da yüzde 4,8, Avusturya'da yüzde 1,3, Almanya, Çekya ve Letonya'da yüzde 0,2 geriledi. İsveç'te değişmeyen GSYH, İtalya'da yüzde 0,5, Fransa'da yüzde 0,7 yükseldi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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