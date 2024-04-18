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Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.04.2024 12:55
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Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta yükseldi. Yıllık bazda ise inşaat üretimi İspanya'da yüzde 8,3, Portekiz'de yüzde 4,4 ve Çekya'da yüzde 3,7 artarken, Hollanda'da yüzde 12,9, Finlandiya'da yüzde 6,9 ve Avusturya'da yüzde 5,9 geriledi.

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 1,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,4 düştü.

2023'ÜN AYNI DÖNEMİNE GÖRE GERİLEME VAR

AB'de de inşaat üretimi, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 1,8 yükselirken, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,6 geriledi.

AB ülkeleri arasında şubatta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 9,3 ile Avusturya'da, yüzde 7,9 ile Almanya'da ve yüzde 6,3 ile Slovenya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 8,5 ile Macaristan'da, yüzde 2,1 ile Fransa'da ve yüzde 0,9 ile İsveç'te ölçüldü.

(AA)

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Euro İnşaat üretim
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