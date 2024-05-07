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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar martta yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.05.2024 14:33
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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, martta bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 7,3 ile Polonya'da gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar martta yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, yıllık bazda da yüzde 2 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar martta aylık bazda yüzde 0,8, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,7 yükseldi.

EN FAZLA ARTIŞ POLONYA'DA

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 7,3 ile Polonya'da, yüzde 4,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ve yüzde 2 ile Macaristan'da, en fazla düşüş ise yüzde 1,8 ile İsveç'te yüzde 1 ile Malta'da ve yüzde 0,8 ile Avusturya'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Polonya'da yüzde 14,8, Lüksemburg'da yüzde 10,3 ve Hırvatistan'da yüzde 8,9 artarken, Belçika'da yüzde 4,6, Estonya'da yüzde 2,3 ve Avusturya'da yüzde 2 geriledi.

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perakende
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