Euro Bölgesi'nde üretici fiyatlarında gerileme

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, 2023'ün aynı ayına göre de yüzde 8,1 azaldı.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 8,3 geriledi. AB ülkeleri arasında ÜFE, şubatta aylık bazda en fazla yüzde 7,2 ile Estonya'da, yüzde 5,6 ile Slovakya'da ve yüzde 4,2 ile İrlanda'da geriledi. Aylık ÜFE, Belçika'da yüzde 1,4, Lüksemburg'da yüzde 0,8 ve Macaristan'da yüzde 0,7 arttı.

ÜFE, yıllık bazda ise Slovakya'da yüzde 25,5, İrlanda'da yüzde 24,2 ve İtalya'da yüzde 14,2 azalırken, Lüksemburg'da yüzde 17,2 ve Malta'da yüzde 0,7 arttı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





