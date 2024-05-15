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Euro Bölgesi teknik resesyondan çıktı: İlk çeyrekte büyümeye geri döndü

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.05.2024 17:09
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Euro Bölgesi ekonomisi, ocak-mart döneminde önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüme kaydederek teknik resesyondan çıktı. En büyük Euro bölgesi ülkeleri arasındaki İspanya yüzde 0,7 büyümeyle ilk çeyrekte en güçlü performansı gösteren ülke oldu. Almanya ve Fransa yüzde 0,2, İtalya yüzde 0,3 büyüdü.

Euro Bölgesi teknik resesyondan çıktı: İlk çeyrekte büyümeye geri döndü

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2024 yılı ilk çeyrek GSYH'sine ilişkin öncü verileri güncelledi. Buna göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 arttı. GSYH'de yıllık bazdaki artış ise yüzde 0,4 olarak hesaplandı.

Euro Bölgesi ekonomisi geçen yılın hem üçüncü hem de dördüncü çeyreğinde yüzde 0,1 küçülerek "art arda iki çeyrek daralma" olarak ifade edilen teknik resesyona girmişti. AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.


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Resesyon
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