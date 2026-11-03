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Euro Bölgesi ülkeleri yeni ECB başkanlığı için adayları 6 Kasım'a kadar bildirecek

Avro Bölgesi ülkeleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yerine geçecek adayları 6 Kasım Cuma gününe kadar bildirecek.

Euro Bölgesi ülkeleri yeni ECB başkanlığı için adayları 6 Kasım'a kadar bildirecek

Avro Grubu tarafından yapılan açıklamada, üye ülkelerin maliye bakanlarının, gelen adaylık başvurularını 9 Kasım’daki toplantıda değerlendireceği bildirildi.

Geçen hafta görevinden ayrılacağını duyuran ECB Başkanı Christine Lagarde, normal görev süresinin dolmasına yaklaşık dokuz ay kala, gelecek şubat ayında koltuğunu devretmeye hazırlanıyor.

Lagarde’ın halefi, Avro Bölgesi ülkelerinin tavsiyesi doğrultusunda Avrupa Birliği (AB) liderleri tarafından atanacak.

Kasım 2019'dan bu yana ECB'nin başında bulunan ve normal şartlarda Ekim 2027'ye kadar görevde kalması beklenen Lagarde’ın erken istifası, bir süredir uluslararası kamuoyunun gündemindeydi.

Avrupa basınında, Lagarde’ın İsviçre merkezli Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) başına geçebileceği iddia ediliyor.

ECB BAŞKANI İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Lagarde’ın ardından boşalacak koltuk için şimdiden güçlü adaylar telaffuz edilmeye başlandı.

İspanya Merkez Bankasının eski Başkanı Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot yarışın en güçlü aktörleri olarak öne çıkarken, Almanya Federal Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel'in de adaylar arasında yer alabileceği belirtiliyor.

70 yaşındaki Lagarde, son dönemde yaptığı açıklamalarda istifa kararının ülkesi Fransa’da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle bağlantılı olduğunun sinyallerini vermişti.

Merkez Bankası başkanlığı görevi gereği tarafsızlığını korumak zorunda olan Lagarde'ın, bundan sonraki süreçte görüşlerini daha özgürce ifade etmek istediği ifade ediliyor.

Fransa, sağ popülist aday Marine Le Pen’in favori gösterildiği ve gelecek ilkbaharda yapılması planlanan kritik bir cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor.

Lagarde’ın şubat ayında görevden ayrılacak olması, AB devlet ve hükümet başkanlarına, Fransa'daki kritik seçim öncesinde ECB'nin yeni liderini belirleme fırsatı tanıyor.

Öte yandan bu erken ayrılık, gelecek yıl görev süreleri dolacak olan ECB Yönetim Kurulu Üyesi Alman Isabel Schnabel ile ECB Başekonomisti İrlandalı Philip Lane’in koltukları da dahil olmak üzere, birlik içindeki diğer üst düzey ekonomi yönetim kadrolarının belirlenmesinde kapsamlı bir çözümün önünü açıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avro Bölgesi ecb
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