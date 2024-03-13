Euro bölgesinde sanayi üretiminde sert düşüş!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında aralık ayına göre yüzde 3,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,7 düştü.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 2,9 düşeceği yönündeydi. Verilerin, beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti. AB'de ise sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 5,7 geriledi.

Ocakta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 29 ile İrlanda’da, yüzde 9,4 ile Malta’da ve yüzde 6,6 ile Estonya’da gerçekleşti.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





