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Ev alacaklar dikkat! Bir an önce işlemlerinizi tamamlayın! Uzman isimden büyük uyarı 'Kavgalar başlayacak'

03.05.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar dalgalı seyrederken, döviz kurları da yakından takip ediliyor. Altın, dolar ve euro'da artış devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten ev alacak vatandaşlara dikkat çekici bir uyarı geldi. Yakın zamanda dövizle ev kiralanacağını söyleyen piyasa uzmanı Memiş, konut piyasası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ev alacaklar dikkat! Bir an önce işlemlerinizi tamamlayın! Uzman isimden büyük uyarı 'Kavgalar başlayacak'

Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, gayrimenkul ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde. Birçok yatırımcının takibinde altın ve dolar yer alırken uzman Memiş, yatırım olarak gayrimenkul alacaklara önemli açıklamalarda bulundu. Uzman isim, Türkiye'nin transfer merkezi olduğunu, yabancı nüfusla beraber nüfusun artacağını ve vatandaşların ev alamayacağını söyledi.

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Bir Youtube kanalına konuk olan İslam Memiş, "Önce müstakil evlerde oturuyordunuz. Şimdi 3+1 e döndü. Ondan sonra 2+1e döndü, 1+1... Soru şu: 'Cebindeki para İstanbul'da veya metropol şehirlerde 1+1'e yetiyor mu? Yetmeyecek çünkü sistem böyle kuruldu. Çünkü sizi, uzun vadeli kira kontratları resmi olarak açıklanacak ve ona mahkum edecekler." diyerek insanları ev alma konusunda uyardı.

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'EŞİ BENZERİ YOK'

TOKİ'nin insanlara ucuz evler verdiğini, bunların dünyada eşinin benzerinin olmadığını belirten Memiş, Yarısı Bizden kampanyasının detaylarını değerlendirdi ve bu kampanyanın vatandaşlar açısından fırsat olduğunu belirtti.

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"BARINMA İHTİYACINIZI BİR AN ÖNCE GİDERİN"

İnsanların barınma ihtiyacına cevaplar veren Memiş, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Uzman isim gelecekte barınma sorunu yaşanabileceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'de yabancı uyruklu insanların sayısında her yıl artış olacak. Nüfus her geçen yıl artmaya devam edecek. Dolayısıyla şuanda birçok ilimizde, birçok metropol şehrimizde dolarla kiralayan arkadaşlar var. Yeni modeli açıklıyorum size. Ev kiralamak dolarla artık Türkiye'de oda kiralama modeline geçiyoruz. Çok yakında resmi olarak insanlar odalarını kiraya verebilecekler ve insanların mahremiyeti kalmayacak."


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