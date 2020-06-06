FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ev alacaklar dikkat! Depreme dayanıklılıktan sonra şimdi de...

Ev alacaklar dikkat! Depreme dayanıklılıktan sonra şimdi de...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.06.2020 14:35 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektörünü de etkiledi. Depremin ardından inşaat sektörünün deprem kriterleri ile tanıştığını belirten DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, koronavirüs kriterlerinin de eklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ev alacaklar dikkat! Depreme dayanıklılıktan sonra şimdi de...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul beklentilerinde de önemli değişiklikler yarattığını söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Deprem güvenliğinin yanı sıra artık insanların sağlık kaygısına hitap eden projeler müşteri beklentilerinde öne çıkıyor." dedi.

Yılmaz yaptığı açıklamada, "Pandemi sonrası gayrimenkul anlayışının dünyadaki en önemli örneklerinden birini Çekmeköy’de göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Yatay mimariye sahip projelerin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, şirket olarak, bunun kararının 3-4 yıl önce zaten alındığını, arazilerin de buna göre geliştirildiğini kaydetti.

'BU KRİTERLERE BİR YENİSİNİN EKLENMESİ GEREKİYOR'

Yılmaz, değişen dinamiklere vurgu yaparak Yılmaz şu değerlendirmelerde bulundu:

"Depremin ardından inşaat sektörü deprem kriterleri ile tanışmıştı. Şimdi bu kriterlere bir yenisinin eklenmesi gerekiyor. Bu süreç hepimize bahçesiz, balkonsuz ya da terassız ev olamayacağını gösterdi. Bunun için de imar yönetmelikleri düzenlenirken evlerin balkon ve teraslı yapılması konusunda birtakım teşvikler verilerek düzenlenmesinde yarar var. Biz sağlık kriterleri konusunda ciddi bir çalışma yaptık. Hekimlerden oluşan bir ‘Sağlık Kurulu’ oluşturduk. Çekmeköy projemizi de bu kurulun önerileri etrafında şekillendirdik. Pandemi sonrası gayrimenkul anlayışının dünyadaki en önemli örneklerinden birini Çekmeköy’de göreceksiniz."

Projede alınan mesafeyle ilgili bilgileri de aktaran Yılmaz, "Bugün itibarıyla aldığımız ön talep 58 bini aştı. Çok sayıda kişi gelip görmek istiyor. Onlar için de sosyal mesafe kurallarını gözeten bir sisteme geçiyoruz. Projemizde binaların yüksekliğini de zemin+5 kat olarak kurguladık. Otoparklarımızı evlerimizin altına aldık. Ortada yer alan bölümü orman olarak koruyalım ve proje sakinlerinin kullanımına açalım istedik." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA ODASI FAKTÖRÜ

Yılmaz, evden çalışma konusuna da değinerek, uzmanların evde bir çalışma odası olmasını, eğer yoksa mutlaka bir çalışma alanı oluşturulmasını dile getirdiklerini, bu yüzden kendilerinin çalışma odalarını unutmadığını belirtti.

Bazı evlere yarım odalar şeklinde bölümler eklediklerini, ayrıca projemizdeki bahçeli ev sayımızı artırdıklarını kaydeden Yılmaz, toplam daire sayısının yüzde 20’sinin villa bahçe konseptiyle tasarlandığını, tüm dairelerin balkonlu yapılarak, projedeki evlerin yüzde 20’sinin de teraslı ev olarak kurgulandığını bildirdi. ,

Yılmaz, salgın döneminde çok başarılı politikalara imza atıldığına da dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bir Türk vatandaşı olarak şu bana büyük bir gurur veriyor; Dünya ülkeleri bu dönemde hem ekonomik hem de sağlık anlamında ciddi çaresizliklerle boğuşurken Türkiye bu anlamda dostun ve düşmanın gıptayla baktığı bir ülke oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde faizlerde düşüşün sürdüğü, çarkların dönmeye devam ettiği, enflasyonun düşerken, ciddi büyüme rakamlarına imza atıldığı bir dönem yaşadık. Özellikle kamu bankaları iş dünyasına çok pozitif bir yaklaşım sergiledi. Bu sürecin sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın koordinasyonunda çok iyi yönetildiğini düşünüyorum. Türkiye olarak yılın ikinci yarısında da bunun faydalarını göreceğiz."

Sağlıklı ev kriterleri ise şöyle sıralandı:

1- Binada asansör elbette olacak. Fakat asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikteki eve sağlıklı ev diyoruz.

2- Mümkünse bahçesi olacak. Bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip bulunacak.

3- Orman içinde ve geniş bir yeşil alanı sahip olacak.

4- Her dairenin havalandırma sistemi korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun tasarlanacak.

5- En son deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Bakan Albayrak duyurdu: Borsa tarihinde ilkBakan Albayrak duyurdu: Borsa tarihinde ilk
Eğer çalıştığınız yerde bunlar olduysa tazminat alabilirsiniz! Eğer çalıştığınız yerde bunlar olduysa tazminat alabilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Taziye çadırı inadının bedeli ağır oldu! Vaka sayısı tırmanıyor

Taziye çadırı inadının bedeli ağır oldu! Vaka sayısı tırmanıyor

İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı, esnaf araç bulamıyor

İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı, esnaf araç bulamıyor

İstanbul'un yanı başında! Talep patlaması yaşanıyor

İstanbul'un yanı başında! Talep patlaması yaşanıyor

Bakan Albayrak duyurdu: Borsa tarihinde ilk

Bakan Albayrak duyurdu: Borsa tarihinde ilk

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un yanı başında! Talep patlaması yaşanıyor

İstanbul'un yanı başında! Talep patlaması yaşanıyor

Moody's'den şaşırtan Türkiye kararı! Kredi notunu güncellemedi

Moody's'den şaşırtan Türkiye kararı

Sürpriz İşsizlik Raporu ABD Borsalarını Canlandırdı

Sürpriz İşsizlik Raporu ABD Borsalarını Canlandırdı

Bakan Albayrak duyurdu! Borsa İstanbul tarihinde ilk

Bakan Albayrak duyurdu: Borsa tarihinde ilk

Bakan Karaismailoğlu, 'YHT seferi sayısını 16'dan 20'ye çıkartıyoruz'

Bakan'dan YHT açıklaması!

Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda seferlere başlıyor

Tarih belli oldu! O mesafe 2 saate düşecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.