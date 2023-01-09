Ev alacaklar dikkat: Dolandırıcıların kurbanı olmayın! Bunu görmeden sakın ödeme yapmayın!

Konut dolandırıcılığı son zamanların artan sorunlarından biri haline geldi. Artan konut fiyatlarıyla beraber uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen vatandaşların, tüm birikimlerini dolandırıcılara kaptırmaması için çok dikkatli olmaları ve bu detaylara dikkat etmeleri gerekiyor. İşte tüm detaylar...

DOLANDIRILMAMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

Teslim süresi geciktiyse alıcının hukuki yollara başvurma hakkı bulunuyor. Vadedilenler yapılmıyorsa ve alıcının mağduriyeti kanıtlanırsa bu durumun bir yaptırımı oluyor. Mağdur edilen kişi, evin geç teslimi nedeniyle tazminat isteyebilir.

Ev alırken dolandırılmamak için, tapuyu almadan ödeme yapmayın. Ödeme yapacaksanız, noter onaylı sözleşme imzalayın. Aynı zamanda, tapuda yazan isimle kimliğini gösteren kişinin isminin aynı olması önemlidir.

Ev ve arsa mutlaka görülmeli, ödeme tapuda ismi yazan kişiye banka üzerinden yapılmalı. Ayrıca projenin inşaat ruhsatı ve irtifakına dikkat edilmeli. Konuta ilişkin ekspertiz raporu aldırılmalı veya krediyle alınıyorsa banka raporu incelenmeli.

