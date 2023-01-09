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Ev alacaklar dikkat: Dolandırıcıların kurbanı olmayın! Bunu görmeden sakın ödeme yapmayın!

09.01.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut almak isteyenler dolandırıcıların tuzağına düşerek büyük bir hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Bu durumların önüne geçebilmek için, konut almayı planlayan herkesin bilmesi gereken çok önemli detaylar bulunuyor. Bunu görmeden sakın ödeme yapmayın! İşte detaylar...

Ev alacaklar dikkat: Dolandırıcıların kurbanı olmayın! Bunu görmeden sakın ödeme yapmayın!

Konut dolandırıcılığı son zamanların artan sorunlarından biri haline geldi. Artan konut fiyatlarıyla beraber uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen vatandaşların, tüm birikimlerini dolandırıcılara kaptırmaması için çok dikkatli olmaları ve bu detaylara dikkat etmeleri gerekiyor. İşte tüm detaylar...

DOLANDIRILMAMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

Teslim süresi geciktiyse alıcının hukuki yollara başvurma hakkı bulunuyor. Vadedilenler yapılmıyorsa ve alıcının mağduriyeti kanıtlanırsa bu durumun bir yaptırımı oluyor. Mağdur edilen kişi, evin geç teslimi nedeniyle tazminat isteyebilir.

Ev alacaklar dikkat: Dolandırıcıların kurbanı olmayın! Bunu görmeden sakın ödeme yapmayın!

Ev alırken dolandırılmamak için, tapuyu almadan ödeme yapmayın. Ödeme yapacaksanız, noter onaylı sözleşme imzalayın. Aynı zamanda, tapuda yazan isimle kimliğini gösteren kişinin isminin aynı olması önemlidir.

Ev alacaklar dikkat: Dolandırıcıların kurbanı olmayın! Bunu görmeden sakın ödeme yapmayın!

Ev ve arsa mutlaka görülmeli, ödeme tapuda ismi yazan kişiye banka üzerinden yapılmalı. Ayrıca projenin inşaat ruhsatı ve irtifakına dikkat edilmeli. Konuta ilişkin ekspertiz raporu aldırılmalı veya krediyle alınıyorsa banka raporu incelenmeli.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı konut ödeme

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