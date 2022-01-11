Ev alamayan vatandaş bakın neye yöneldi!

Konut fiyatlarında yaşanan yükseliş tüm hızı ile devam ederken gözler 2022 yılına çevrilmişti. İnşaat sektöründe yaşanan dalgalanma sonrasında ev fiyatları pandemi döneminin ilk patlak verdiği dönemde sert bir düşüş göstermiş, sonrasında ise konuta olan talebin artması, arz ve talep dengesindeki bozulma gibi nedenlerle büyük bir hızla yükselmişti.

2020 senesinde başlayan yükseliş 2021 senesinde zirve noktasına ulaşırken Türkiye konut fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasında ilk sırada yer almıştı.

Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, İstanbul’da ev alamayanların çevre illerdeki arsalara yöneldiği bilgisini verdi.

Dünya'da yer alan habere göre, son bir yılda büyük fiyat artışların yaşandığını belirten Altınay, “Konut fiyatları Türkiye genelinde yüzde 50 oranında arttı. Bu oran İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin gözde ilçelerinde yüzde 100’e kadar çıktı. İnşaat maliyetlerinin yükselmesi bunun en büyük sonucu. O nedenle de birçok insan birikimleriyle konut alamaz duruma geldi” dedi.

ÇATALCA VE SİLİVRİ GÖZDE OLDU

En çok rağbet gören yerler hakkında da bilgi veren Altınay, “Bütçe dostu olması nedeniyle İstanbul Esenyurt, Tekirdağ Çerkezköy ve Çorlu civarları büyük rağbet görüyor. Onun dışında Silivri’ye, Çatalca’ya yakın mahalleler isteniyor. İnsanlar, buralara küçük de olsa bir ev yapıp hafta sonları zaman geçirebilecekleri yerler olsun istiyorlar. Pandemi öncesine göre 2-3 kat fiyat artmasına rağmen talep görmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı

