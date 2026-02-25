FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ev alırken dikkat! O rakamı görmeden imza atanlar büyük tuzağa düşüyor

Ev alırken ilanlardaki metrekare oyununa dikkat! Gayrimenkul satışında bazı fırsatçılar, tapudaki işleme kadar satılacak evin metrekaresini brüt üzerinden hesaplıyor. Brüt ve net metrekare farkı, ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor. Uzmanlar, tapuda yazan gerçek metrekareyi görmeden sözleşme imzalamayın uyarısında bulunuyor. İşte detaylar...

Ev alırken dikkat! O rakamı görmeden imza atanlar büyük tuzağa düşüyor
Cansu Çamcı

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ayrıntılı araştırma yaptıktan sonra tapu işlemlerinde en önemli ayrıntıyı gözden kaçırıyor. Gözden kaçan net-brüt bilgileri ciddi maddi kayıplara neden oluyor.

Bazı fırsatçılar, dairenin metrekaresini brüt üzerinden hesaplayarak otopark, asansör gibi ortak alanları da ekliyor. Gerçek ölçü ise tapuda yazan net metrekareyle ortaya çıkıyor.

BRÜT VE NET METREKARE ARASINDAKİ FARK

NTV’de yer alan habere göre, bazı ilanlarda belirtilen metrekare ile dairenin gerçek metrekaresi arasında büyük farklar olabiliyor.

Örneğin, net 100 metrekare olarak ilan edilen bir daire, ekspertiz ölçümü yapıldığında sadece 75 metrekare çıkabiliyor. Bu fark, ev alacaklar için önemli bir kayıp anlamına geliyor.

Ev sahibi olmak isteyenler, ilan bilgilerini sorgularken net ve brüt metrekare kavramını iyi bilmek zorunda. Uzmanlar, ilanlarda yer alan metrekarenin yanıltıcı olabileceğini ve mutlaka tapu ölçüsüne bakılması gerektiğini vurguluyor.

Ev alırken dikkat! O rakamı görmeden imza atanlar büyük tuzağa düşüyor 1

UZMANLARDAN EV ALACAKLARA UYARI

İstanbul Emlak Odası Başkanı Nizamettin Aşa, konuyla ilgili olarak şunları belirtti:

"Bunun tek yolu, vatandaş alacağı evi gidip ölçecek. Sadece beyana bakmayacak" dedi.

Aşa, fark tespit edildiğinde vatandaşın cayma hakkı, kapora iadesi ve hatta tazminat hakkı gibi yasal haklarının doğabileceğine dikkat çekti.

Ev alırken dikkat! O rakamı görmeden imza atanlar büyük tuzağa düşüyor 2

TAPUDA NET METREKAREYİ GÖRMEDEN İMZALAMAYIN

Ev alırken ilanlara aldanmamak ve brüt/net farkını göz önünde bulundurmak kritik. Tapuda yazılı net metrekareyi görmeden sözleşme imzalamak, ileride ciddi sorunlara ve maddi kayıplara yol açabilir.

Ev alacakların öncelikle ekspertiz raporu ve tapu bilgilerini kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brent petrolün varili 70,84 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 70,84 dolardan işlem görüyor
Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatıGram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tapu ev almak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

A101'e elektronik para kasası geliyor!

A101'e elektronik para kasası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.