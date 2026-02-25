Ev alırken dikkat! O rakamı görmeden imza atanlar büyük tuzağa düşüyor

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ayrıntılı araştırma yaptıktan sonra tapu işlemlerinde en önemli ayrıntıyı gözden kaçırıyor. Gözden kaçan net-brüt bilgileri ciddi maddi kayıplara neden oluyor.

Bazı fırsatçılar, dairenin metrekaresini brüt üzerinden hesaplayarak otopark, asansör gibi ortak alanları da ekliyor. Gerçek ölçü ise tapuda yazan net metrekareyle ortaya çıkıyor.

BRÜT VE NET METREKARE ARASINDAKİ FARK

NTV’de yer alan habere göre, bazı ilanlarda belirtilen metrekare ile dairenin gerçek metrekaresi arasında büyük farklar olabiliyor.

Örneğin, net 100 metrekare olarak ilan edilen bir daire, ekspertiz ölçümü yapıldığında sadece 75 metrekare çıkabiliyor. Bu fark, ev alacaklar için önemli bir kayıp anlamına geliyor.

Ev sahibi olmak isteyenler, ilan bilgilerini sorgularken net ve brüt metrekare kavramını iyi bilmek zorunda. Uzmanlar, ilanlarda yer alan metrekarenin yanıltıcı olabileceğini ve mutlaka tapu ölçüsüne bakılması gerektiğini vurguluyor.

UZMANLARDAN EV ALACAKLARA UYARI

İstanbul Emlak Odası Başkanı Nizamettin Aşa, konuyla ilgili olarak şunları belirtti:

"Bunun tek yolu, vatandaş alacağı evi gidip ölçecek. Sadece beyana bakmayacak" dedi.

Aşa, fark tespit edildiğinde vatandaşın cayma hakkı, kapora iadesi ve hatta tazminat hakkı gibi yasal haklarının doğabileceğine dikkat çekti.

TAPUDA NET METREKAREYİ GÖRMEDEN İMZALAMAYIN

Ev alırken ilanlara aldanmamak ve brüt/net farkını göz önünde bulundurmak kritik. Tapuda yazılı net metrekareyi görmeden sözleşme imzalamak, ileride ciddi sorunlara ve maddi kayıplara yol açabilir.

Ev alacakların öncelikle ekspertiz raporu ve tapu bilgilerini kontrol etmesi büyük önem taşıyor.