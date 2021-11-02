Ev almak isteyene devlet desteği!

2020 yılının mart ayından beri koronavirüs ile mücadele veriyoruz. Hem maddi hem de manevi anlamda herkesi olumsuz etkileyen pandemi, pek çok sektörü de zarara uğrattı. Özellikle gayrimenkuldeki artış nedeniyle pek çok kişi için ev almak hayal oldu. Devlet 3-5 yıl birikim yapanların imdadına yetişti. Ev almak isteyenlere 31 bin 149 liraya varan karşılıksız ödeme yapılacak.

EV ALMAK İSTEYENE DEVLETTEN DESTEK

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde hem kiralarda hem de satılık evlerde fiyatlar epey arttı. Pek çok kişi ev alma hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Birikimi olanlar bile hayalindeki eve kavuşmakta zorlanıyor. Ancak ev almak isteyenlere devlet bir destek mekanizmasıyla yardımcı oluyor. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Hesaptaki birikimin yüzde 20'si oranında katkı sağlanırken, bu oran 31 bin 149 lirayı (2021 yılı tutarlarıyla) buluyor. 5 yıl veya daha uzun sürede 155 bin 745 lira biriktiren, evini aldığında 31 bin 149 lira devlet katkısı alabiliyor.

DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN KAÇ AY DÜZENLİ ÖDEME YAPILMALI?

Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 2021 yılı için 62.298,36 liraya kadar toplu para yatırılabilir. İlk kez ev sahibi olanlara sağlanan bu destekten yararlanabilmek için katılımcı ödemelerin en az 3 yıl yani 36 ay düzenli olarak para yatırması şartı aranır. Düzenli aylık ödemelere ilişkin 2021 yılı için alt sınır 519,16, üst sınır 5.191,53 lira. 3 aylık ödeme planı seçildiğinde bu sınırların 3 katı geçerli. Düzenli ödemeler aylık ödeme planının seçilmesi halinde 1 yıllık dönem içinde 3 defadan fazla, 3 aylık ödeme planının seçilmesi halinde 1 defadan fazla aksatılamaz. Konut hesabına ilişkin tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.

KONUT HESABI OLANLARA DEVLET KATKISI NE ZAMAN SAĞLANIR?

Düzenli ödemelerini asgari 3 yıl boyunca para yatırma ve çekme limitlerine uygun olarak tamamlayan katılımcı, konut edinimi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilgili bankaya konut tapusu ile başvurur.

Banka ay içerisinde yapılan başvuruları takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde ilgili bakanlığa iletir. Bakanlığın uygun bulmasının ardından hak edilen devlet katkısı tutarı ilgili hesaba aktarılır.



