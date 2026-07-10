Ev almak isteyenler dikkat: Uyarı geldi: 'O tarihi beklemeyin'

Ev almak isteyenler için en uygun dönem hangisi? Konut piyasasında ne değişti? Türk yatırımcı için hala güvenli liman olarak görülen gayrimenkul yatırımında bazı kriterleri gözetmek gerekiyor. Zamanlama, piyasa şartları, yapılacak yatırımın konumu gibi kriterler doğru yatırımı şekillendiriyor.

Ekonomist Prof. Dr. Ali Hepşen, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayarak faiz beklentilerinden doğru lokasyon seçimine kadar, piyasayı yakından ilgilendiren o "doğru zaman" stratejisini anlattı.

2026 yılının ilk yarısını geride bıraktık. Gerçek ihtiyaç sahipleri için tablo nasıl görünüyor?

Prof. Dr. Ali Hepşen: Aslında son iki yıldır konut piyasasında en belirgin değişim, yatırımcıdan çok gerçek ihtiyaç sahibinin yeniden öne çıkması oldu. Konut fiyatları nominal olarak artmaya devam etse de reel olarak geriliyor. Bu da fiyatların gelir artışına göre daha ulaşılabilir hale gelmesini sağlıyor. Ancak finansman tarafındaki yüksek faizler hâlâ önemli bir engel. Dolayısıyla bugün sorun, konut fiyatından çok o konutu finanse edebilmek. Faizlerde kademeli gerileme başladıkça, gerçek ihtiyaç sahipleri açısından daha sağlıklı bir piyasa oluşacağını düşünüyorum.

FİYATLARI YÜKSELTEBİLİR

İlk kez ev alacaklar için özel bir kampanya veya finansman modeli oluşması, piyasadaki fiyatlama davranışlarını sizce nasıl etkiler?



Prof. Dr. Ali Hepşen: Burada tasarım çok önemli. Eğer destek bütün piyasaya yayılırsa fiyatları yukarı itebilir. Ancak yalnızca ilk kez ev alacakları, belirli gelir grubunu ve belirli fiyat aralığındaki konutları hedefleyen bir model kurulursa hem sosyal amacına ulaşır hem de fiyatlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaz. Bugün ihtiyaç duyulan şey, genel bir kredi genişlemesi değil; hedefi doğru belirlenmiş finansman modelleridir.

Konutu hala bir "güvenli liman" olarak gören küçük yatırımcıya 2026'nın ikinci yarısı için ne önerirsiniz?

Prof. Dr. Ali Hepşen: Eskiden konut almak tek başına kazanç anlamına gelebiliyordu. Bugün aynı dönemde değiliz. Artık doğru lokasyon, doğru fiyat ve doğru finansman olmadan yapılan alımlar beklenen getiriyi sağlamayabilir. Konut hâlâ uzun vadeli güçlü bir yatırım aracı olabilir ama otomatik kazandıran bir varlık olmaktan çıktı. Bu nedenle yatırım kararının mutlaka kira getirisi, bölgesel gelişim ve alternatif yatırım araçlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

ARSA MI, KONUT MU, YOKSA NAKİTTE KALMAK MI?

İçinde bulunduğumuz durumda arsa yatırımı mı, konut mu; yoksa nakitte kalmak mı daha mantıklı?

Prof. Dr. Ali Hepşen: Tek bir doğru cevap yok. Kısa vadede likiditeye ihtiyaç duyan yatırımcı için nakitte kalmak hâlâ önemli bir seçenek. Düzenli kira geliri hedefleyenler için doğru fiyatla alınmış konut öne çıkabilir. Ben, önümüzdeki dönemde özellikle planlı gelişim bölgelerindeki arsa ve arazi yatırımlarının daha fazla konuşulacağını düşünüyorum. Ancak burada da eskisi gibi kulaktan dolma bilgilerle değil, profesyonel analizle hareket etmek gerekiyor.

İHTİYAÇ, DOĞRU TARİHTEN DAHA DEĞERLİ

2026 yılı içinde ev almak için en uygun tarih sizce hangisi?

Prof. Dr. Ali Hepşen: Ben konut alımında tek bir tarih vermenin doğru olmadığını düşünüyorum. Asıl takip edilmesi gereken gösterge, faizlerdeki yön değişimi olacaktır. Faizlerin aşağı geldiği dönemde hem krediye erişim kolaylaşacak hem de ertelenmiş talep yeniden devreye girecektir. Bu nedenle gerçekten ihtiyacı olanlar, uygun evi bulduklarında sadece takvime bakarak beklememeli. Çünkü doğru konut, her zaman piyasadaki "en doğru tarihten" daha değerlidir. Buna karşılık yatırım amacıyla alım yapacakların ise faizlerdeki düşüş sürecini ve fiyatların buna vereceği tepkiyi dikkatle izlemesinde fayda var.