Ev almak isteyenlere müjde! İkinci el konutlar için yeni proje yolda

Herkes konut sahibi olsun diye hükümetin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta gelir grubuna yönelik olarak hayata geçirilen yeni kampanyanın ardından bir müjde de ikinci el konutlar için verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrı bir proje yapılacak" dedi.

EV ALMAK İSTEYENLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında konut destek programlarına ilişkin çok önemli açıklamalarda buludnı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci el konutlarla ilgili yeni bir proje yapılacağının müjdesini verdi.

Planlama çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceliği ilk evini alacaklara ve yeni konut arzına vereceklerini de söyledi.

İKİNCİ EL KONUT İÇİN YENİ PROJE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkındaki açıklamaları şöyle; ''Bununla birlikte üretim ve istihdamı da artırmak istiyoruz. Bu tabii seçim sonrası atılacak bir adım. Bizim tabii bu konuda ciddi bir tecrübemiz var. Orta gelirliye destek olacağız dedik, yaptık.

21 ilde Roman vatandaşlarımıza özel proje için hazırlık yapıyoruz. Her vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak istiyoruz.

"YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEKTEN GERİ DURMAYACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesini yaptık. Bunu ilk biz yaptık ve 20 yıldır da yapıyoruz. Yeni projeleri de hayata geçirmekten geri durmayacağız.'' dedi.

