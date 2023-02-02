FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ev almak isteyenlere müjde! İkinci el konutlar için yeni proje yolda

Ev almak isteyenlere müjde! İkinci el konutlar için yeni proje yolda

02.02.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta gelirliye yönelik olarak hayata geçirilen sıfır konut kampanyasının ardından bir müjde de ikinci el konut için verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında konut destek programlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; ikinci el konutlarla ilgili yeni bir proje yapılacağının müjdesini verdi. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

Ev almak isteyenlere müjde! İkinci el konutlar için yeni proje yolda

Herkes konut sahibi olsun diye hükümetin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta gelir grubuna yönelik olarak hayata geçirilen yeni kampanyanın ardından bir müjde de ikinci el konutlar için verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrı bir proje yapılacak" dedi.

ikinci el konut

EV ALMAK İSTEYENLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında konut destek programlarına ilişkin çok önemli açıklamalarda buludnı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci el konutlarla ilgili yeni bir proje yapılacağının müjdesini verdi.

ikinci el konut 2

Planlama çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceliği ilk evini alacaklara ve yeni konut arzına vereceklerini de söyledi.

İKİNCİ EL KONUT İÇİN YENİ PROJE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkındaki açıklamaları şöyle; ''Bununla birlikte üretim ve istihdamı da artırmak istiyoruz. Bu tabii seçim sonrası atılacak bir adım. Bizim tabii bu konuda ciddi bir tecrübemiz var. Orta gelirliye destek olacağız dedik, yaptık.

ikinci el konut 3

21 ilde Roman vatandaşlarımıza özel proje için hazırlık yapıyoruz. Her vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak istiyoruz.

ikinci el konut 5

"YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEKTEN GERİ DURMAYACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesini yaptık. Bunu ilk biz yaptık ve 20 yıldır da yapıyoruz. Yeni projeleri de hayata geçirmekten geri durmayacağız.'' dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur ve emekli maaşına artış müjdesi! 3600 ek göstergede yeni düzenleme yoldaMemur ve emekli maaşına artış müjdesi! 3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda
Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilirEmeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir
SGK’da masalar EYT dosyaları ile doldu! Kademeli prim kafaları karıştırdıSGK’da masalar EYT dosyaları ile doldu! Kademeli prim kafaları karıştırdı

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda! Memur ve emekli maaşlarına artış müjdesi!

3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda! Memur ve emekli maaşlarına artış müjdesi!

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

Ece Üner çok sert çıktı! 'Zamlar fahiş durum mafiş'

Ece Üner çok sert çıktı! 'Zamlar fahiş durum mafiş'

İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı!

İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı!

Pierre Loti Lisesi de 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

Pierre Loti Lisesi de 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

Metin Uca ve Barbaros Şansal, havalimanında gözaltına alındı

Metin Uca ve Barbaros Şansal, havalimanında gözaltına alındı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.