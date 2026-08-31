Ev, araba alacaklar dikkat: 'Fiyat bilgisi için bize ulaşın demek ceza sebebi artık'

Sosyal medyadaki ev ve araba ilanlarında denetimler sıkılaştırıldı. O ilanlardaki fiyat oyunları, sahte yanıltıcı paylaşımlar Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Facebook, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya platformlarında ilan verip fiyat bilgisi vermeden fiyat için DM atın yani mesaj atın yazan işletmeler bundan böyle bu ifadeyi kullanamayacak.

"FİYATI BELLİ, YETKİSİ BELLİ VE DOĞRULANABİLİR İLAN DÖNEMİ DİYEBİLİRİZ"

Show Haber'de yer alan haberde konuşan Gayrimenkul Danışmanı Fidan Serel "Fiyat bilgisi için bize ulaşın demek bir ceza sebebi artık emlakçı için" dedi. Serel "Fiyatı belli, yetkisi belli ve doğrulanabilir ilan dönemi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ev, arsa ya da araç ilanlarında fiyatı öğrenmek için mesaj atın ifadesi kullanan ve fiyat bilgisi vermeyen 42 emlakçıyla 40 galeriye toplam 8 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sosyal medya platformları üzerinden ev ve araba ilanı veren işletmeler elektronik doğrulama ilan sistemi doğrulaması yapılmış linkler verecek ve ayrıca da mutlaka fiyat bilgisi vermek zorunda olacak.

"FARKLI FARKLI FİYATLARI OLMAMIŞ OLACAK"

Gayrimenkul Danışmanı İskender Çetin ise "Farklı farklı aynı evle, aynı portföyle, aynı gayrimenkulle alakalı farklı farklı fiyatları olmamış olacak" şeklinde konuştu.

Gayrimenkul Danışmanı Fidan Serel "Sosyal medya kanalıyla yayınladığımız ilanlara sadece fotoğrafını çekip ya da işte açıklamasını yapıp koymamız yeterli değil" dedi.

Kurallara aykırı ilan yayımlayan sosyal medya hesaplarının da erişime kapatılacağı belirtildi.

Haber konuşan bir vatandaş ise "Altına fiyat yazmaması çok yanlış bir olay. Mesela başkasına 3500 lira fiyat veriyor. Öbür tarafa da 3000 lira fiyat veriyor mesela. O çok yanlış. Fiyatın belli olması daha mantıklı" yorumunda bulundu.