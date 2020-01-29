Ev dışı yeme-içme sektörü 110 milyar liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Türkiye'de ev dışında yeme-içme sektörünün büyüklüğünün 2019'da 110 milyar lira civarında olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu sektörde alacağı çok yol var. Türkiye'nin istihdam sorununun çözümü turizmin içindeki yeme-içme sektörüdür." dedi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle düzenlediği "Turizm Yatırımcıları Forumu (TIF 2020)" kapsamında "Gastronomi Turizminin Yeni Yaratıcı Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları" başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde konuşan Demirer, Türkiye'de ev dışında yeme-içme sektörünün büyüklüğünün 2019'da 110 milyar lira civarında olduğunu kaydederek, yılı 19 milyar doların hemen altında bir büyüklükle kapattıklarını söyledi. Ev dışındaki yeme-içme sektörünün ABD'de 900 milyar dolar, İngiltere'de 120 milyar dolar, İtalya'da yaklaşık 100 milyar dolar, İspanya'da 53 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu dile getiren Demirer, işletme ve istihdama bakıldığında Türkiye'nin emek yoğun bir sektöre sahip olduğunun görüldüğünü anlattı.

Demirer, "Türkiye'nin bu sektörde alacağı çok yol var. Bir taraftan da bardağa dolu bakmak istiyoruz. Biz bunun altını çizerek söylüyoruz; Türkiye'nin istihdam sorununun çözümü turizmin içindeki yeme-içme sektörüdür. Üstelik bu sektörde genç nüfus istihdam ediliyor. Bunu iyi yakalamak lazım." diye konuştu. Türk ekonomisinin, GSYH'nin içerisinde yeme-içme sektörünün payının yüzde 2 olduğunu ifade eden Demirer, bu oranın İspanya'da yüzde 8'e yaklaştığını bildirdi. Demirer, kişi başına düşen gelir arttıkça dışarıda yeme-içme oranının arttığını belirterek, bu kapsamda Türkiye'nin önünde alacağı çok yolun bulunduğunu söyledi. Yeme-içme sektörünün ülke ortalamasının üzerinde büyüdüğünü belirten Demirer, ancak en küçük bir sıkıntıda insanların buradan feragat ettiğini ifade etti. - "Yeni yabancı yatırımcılar Türkiye'de yerel bir ortakla iş birliği yapmalı" Demirer, yabancı yatırımcılara neler önerebileceği şeklinde soru üzerine, yurt dışından gelerek Türkiye'de yeme-içme sektöründe işletme açacak yatırımcılara şu önerilerde bulundu: