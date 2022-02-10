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Ev fiyatlarının düşmesini beklerken TÜİK kötü haberi duyurdu! Maliyetlerde rekor artış

10.02.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,74 arttı. Böylelikle inşaat maliyetlerinde rekor serisi Aralık ayında da devam etti. Malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 20,35 artarken, işçilik endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti.

Ev fiyatlarının düşmesini beklerken TÜİK kötü haberi duyurdu! Maliyetlerde rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,74 arttı. Böylelikle maliyet artışında rekor serisi devam etti.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 20,35, işçilik endeksi yüzde 1,44 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,77, işçilik endeksi yüzde 24,01 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 19,88, işçilik endeksi yüzde 1,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,01, işçilik endeksi yüzde 23,99 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 17,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 21,91, işçilik endeksi yüzde 1,76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 88,23, işçilik endeksi yüzde 24,10 arttı.

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