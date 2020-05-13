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Ev hanımları bu yöntemler ile evden ayda 3000 TL kazanabiliyor! İşte evden yapılabilecek işler...

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.05.2020 12:34 | Son Güncelleme

Ev hanımları, becerilerine göre evlerinin konforunda ve rahatlığında para kazanabilirler. Evden çalışmak, kadınların boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirmelerine katkı sağlarken maddi gelir elde etmelerine de imkan tanır. Ev hanımları için evden para kazanma yöntemlerini merak ediyorsanız detayları sizler için derledik!

Ev hanımları bu yöntemler ile evden ayda 3000 TL kazanabiliyor! İşte evden yapılabilecek işler...

Doğru tutum ve zaman yönetimi sayesinde ev hanımları da evden kolayca para kazanabilirler. Yeteneğini kazanca dönüştürüp aile bütçesine katkı sağlayan milyonlarca ev hanımı var. Siz de onlardan biri olmak istiyorsanız önerilerimize göz atabilirsiniz.

ÇEVRİM İÇİ VERİ GİRİŞİ

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Çevrim içi veri girişi, evden para kazanmak isteyenler için en kolay yollardan biri sayılır. Bunun için bir internet bağlantısı ve bilgisayarınızın olması gerekir. Bilgisayarı kullanma konusunda yetkin olmanıza gerek yok. Sadece temel bilgisayar işlemlerine aşina olmanız yeterli. Birçok şirket veri girişi işlerini serbest çalışanlara yaptırmayı tercih ediyor.

MUM YAPIMI

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Sanatsal ve yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarıp mum hazırlamak ister misiniz? Aynı zamanda maddi gelir de elde edebilirsiniz. Pek çok küçük işletme, ev hanımlarına mum yapımı işi verebiliyor.

E-KİTAP YAYINLAMAK

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Eğitimli ev hanımları için iyi bir iş fikri olan e-kitap, dijital dünyanın sunmuş olduğu avantajlardan biridir. Bir eğitim kitabı, hikaye veya roman yazarak e-kitap oluşturabilirsiniz. Yazma konusunda yeteneğiniz varsa bu yeteneğinizi kullanıp internet üzerinden para kazanabilirsiniz.

EL YAPIMI ÜRÜNLER TASARLAMAK

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Bir hobinizi ya da yeteneğinizi kazançlı bir işe dönüştürmeyi düşünür müsünüz? Resim yapmak, alçıdan dekorasyon ürünler tasarlamak, heykel yapımı gibi birçok el emeği gerektiren işi internet üzerinden satabilirsiniz.

PASTA YAPMAK

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Aileniz ve arkadaşlarınız için kusursuz pastalar hazırlayabiliyorsanız yeteneğinizi ciddiye almanın zamanı geldi demektir! Bu becerinizi kullanıp işletmelere veya bireysel alıcılara pasta yapıp satabilirsiniz.

UNLU MAMULLER SATIŞI

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Tıpkı pasta satışında olduğu gibi kek, kurabiye ve poğaça gibi unlu mamullerin satışı da oldukça rağbet görüyor. Ev hanımlarının pek çoğu evde hamurlu yiyecekler hazırlayıp bunları küçük işletmelere satıyor. Para kazanmak için siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz.

ÖZEL DERS

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Eğitimin tüm aşamalarında özel ders gereklidir. Öğrencilerin bazı mülakatlara hazırlanmalarına yardımcı olmak için uzman olduğunuz bir alanda özel ders verebilirsiniz.

DÜĞÜN PLANLAYICISI

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Bir düğün organizatörü olmak için herhangi bir eğitim almış olmanız gerekmez. Bir mekan seçmek, bir renk şemasına karar vermek, kıyafetleri veya menüyü belirlemek gibi çeşitli işleri evinizden yapabilir. İnsanların düğün hazırlıklarını planlayarak para kazanmayı sürdürebilirsiniz.

MAKALE YAZMAK

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Yazı yazmayı ve araştırma yapmayı seven ev hanımlarının en çok tercih ettiği ek gelir yöntemlerinden biri de makale yazmaktır. Makale yazmayı bilmiyorsanız online eğitimlere dahil olabilir ve kısa zamanda bu işin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Sonrasında makale yazarak ek gelir elde edebilirsiniz.


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