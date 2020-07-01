Ev hanımları dikkat! Emeklilik hakkınızı gözden kaçırmayın..

Sosyal devlet anlayışının getirisi olarak emeklilik vatandaşların yaşlılık dönemindeki gelir kaynağıdır. Vatandaşların emekliliği hak etmesi için; hizmet süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş, cinsiyet ve kişilerin adına ödenen prim miktarı gibi değişkenler belirleyici olur. Bu kriterler ise ne yazık ki ev hanımlarının emekli olmasını engeller. Ev hanımlarının bu haktan yararlanabilmesi için TBMM'de yeni bir yasa tasarısı geliştirildi. Bu yasa kapsamında ev hanımları hizmet borçlanması yaparak çalışmasalar dahi emekli olabilecekler. Yeni yasaya ümitlerini bağlayan ev hanımları emeklilik için belirlenen formülleri de kullanabilirler. Sigorta başlangıcı olmayan ya da aile bütçesine katkıda bulmak için el işi yaparak gelir elde eden ev hanımları, isteğe bağlı sigorta ya da vergisiz esnaflık şartlarından yararlanabilirler. Peki ev hanımlarının emekli olabilmesi için komisyona gönderilen çalışmanın kapsamı nedir? Ev hanımları nasıl emekli olabilir? İşte ev hanımlarının gözünün kulağının çevrildiği emeklilik detayları...

MECLİSE SUNULAN KANUN TEKLİFİNİN KAPSAMI NEDİR? 5110 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ek olarak yapılan düzenleme ışığında ev hanımlarının emekli olabilmesinin yolu açılmıştır. Düzenlemeye göre; ev hanımlarının emekli olabilmesi için en az 25 yıllık evlilik süresini doldurması ve 50 yaşını tamamlaması gerekir. İstenilen şartları yerine getiren ev hanımlarının borçlanma yoluyla emekli olmasına izin verilir. Yapılan düzenlemenin 2020 yılı içerisinde kabul edilmesi durumunda SGK'ya ödenecek prim miktarını yurt dışı borçlanmasındaki tutarla eş değer tutulabilir. Buna göre; ev hanımlarının emeklilik maaşlarına kavuşabilmesi için 7200 prim günü ödemesi yapmalıdır. Belirlenen prim günü için yaklaşık kadınların 317 bin 808 TL ödeme yapması beklenir. SGK'ya ödenecek prim miktarını doğum borçlanmasındaki tutarla eş değer de tutulabilir. Buna göre; ev hanımlarının emeklilik maaşlarına kavuşabilmesi için 7200 prim günü ödemesi yapmalıdır. Belirlenen prim günü için yaklaşık kadınların 226 bin TL ödeme yapması istenir.