Ev hanımları için emeklilik şansı doğdu! Sigorta başlangıcı olmasa bile...

Yeni kanun teklifinin yanında ev hanımlarının emekli olabilmesi için isteğe bağlı sigortalılık formülü geliştirilmiştir. Bu formül kapsamında el sanatları ile uğraşan ve bu ürünlerden para kazananların kendi sigorta primlerini ödemelerine imkan sunulmuştur.

Ev hanımlarına verilen borçlanma hakkı ile kadınların çalışmasa dahi borçlanarak emekli olabilmesine imkan sunuluyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olabilir? Şartları nelerdir? Kimler emeklilik hakkından yararlanabilir? İşte, ev hanımlarının emekliliğine dair merak edilen formüller...

EV HANIMLARINA VERİLEN BORÇLANMA HAKKININ DETAYLARI NELERDİR?

TBMM Başkanlığına sunulan yasa tasarısı kapsamında 25 yıllık evliliği olan ve 50 yaşını dolduran ev hanımlarına, hiçbir sigorta girişi olmasa dahi emekli olma şansı verilecek.

-Ev hanımlarının emekli olabilmesi için borçlanma hakkı sunulmuştur. Bu hak kapsamında kadınların SGK ile bağlarının bulunmaması gerekir. Daha önceden sigorta girişi olması halinde ise; borçlanma talebinin iletildiği dönem için sigortalılık halinin devam etmemesi gerekir.

Yasanın kabul edilmesi halinde ev hanımlarının emekli olabilmesi için yurt dışı borçlanması kapsamında 7200 prim günü için en az 317.808 TL; doğum borçlanması kapsamında en az 226 bin TL ödeme yapması şarttır.

Başvurusunu iletecek kişilerin 1995 yılı ve öncesinden beri evi olması şarttır.

Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması da aranılan şartlardan biridir.

Emekli olmak isteyen ev hanımının yaş şartına uyması için 1970 yılı ve öncesinde doğması gerekir.

Ev hanımı malullük veya yaşlılık aylığı almamalıdır.

Ev hanımının herhangi bir gelire sahip olmaması ve gelir vergisine tabi olmaması da istenir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Herhangi bir iş yerinde çalıştığı için işveren tarafından sigorta primleri ödenen kadınların aksine; evde el işi ile para kazananlara isteğe bağlı sigortalılık hakkı sunulmuştur. Aile bütçesinde katkıda bulunmak için el emeği ürünler yapan ev hanımları isteğe bağlı sigortalılık ile prim günlerini ödeyerek emeklilik hakkını elde ederler. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmek için uyması gereken şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir.