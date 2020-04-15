Ev hanımları için emeklilik şansı doğdu! Sigorta başlangıcı olmasa bile...

Yeni kanun teklifinin yanında ev hanımlarının emekli olabilmesi için isteğe bağlı sigortalılık formülü geliştirilmiştir. Bu formül kapsamında el sanatları ile uğraşan ve bu ürünlerden para kazananların kendi sigorta primlerini ödemelerine imkan sunulmuştur.
Ev hanımlarına verilen borçlanma hakkı ile kadınların çalışmasa dahi borçlanarak emekli olabilmesine imkan sunuluyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olabilir? Şartları nelerdir? Kimler emeklilik hakkından yararlanabilir? İşte, ev hanımlarının emekliliğine dair merak edilen formüller...
TBMM Başkanlığına sunulan yasa tasarısı kapsamında 25 yıllık evliliği olan ve 50 yaşını dolduran ev hanımlarına, hiçbir sigorta girişi olmasa dahi emekli olma şansı verilecek.
-Ev hanımlarının emekli olabilmesi için borçlanma hakkı sunulmuştur. Bu hak kapsamında kadınların SGK ile bağlarının bulunmaması gerekir. Daha önceden sigorta girişi olması halinde ise; borçlanma talebinin iletildiği dönem için sigortalılık halinin devam etmemesi gerekir.
Herhangi bir iş yerinde çalıştığı için işveren tarafından sigorta primleri ödenen kadınların aksine; evde el işi ile para kazananlara isteğe bağlı sigortalılık hakkı sunulmuştur. Aile bütçesinde katkıda bulunmak için el emeği ürünler yapan ev hanımları isteğe bağlı sigortalılık ile prim günlerini ödeyerek emeklilik hakkını elde ederler. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmek için uyması gereken şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir.
-Ev hanımlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması gerekir.
-Evde havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, örgü, dantel, nakış, hasır, sepet ve yapma çiçek gibi el sanatları ile uğraşan kadınlar için isteğe bağlı sigortalılık imkanı sunulmuştur. Ev hanımlarının bu ürünleri kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarında kurulan geçici pazarlarda satması gerekir.
Ev hanımlarının isteğe bağlı sigortalılık primleri için asgari ücret baz alınarak hesaplama yapılmıştır. Buna göre; kişilerin azami olarak günlük prim ödemesinde asgari ücretin yüzde 32'sini SGK'ya yatırması gerekir. Belirlenen yüzdelik dilimin 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi; yüzde 12'si ise Genel Sağlık Sigortası primi yer alır. Genel Sağlık Sigortası ödendiği için devlet bünyesindeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılabilir.
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