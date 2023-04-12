Ev hanımları nasıl emekli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde açıkladı! Ev hanımları için emeklilik şartları!

Ev hanımları nasıl emekli olacaklarını öğrenmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamanın ardından arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi. "Ev hanımları nasıl emekli olacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ

Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev hanımlarına emeklilik müjdesi verdi.

Erdoğan konuşmasında, "Hayata geçireceğimiz gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz. Aile Koruma Kalkanı Programı’yla, ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız. şan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız." ifadelerini kullandı.

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLACAK?

Konuya dair henüz net bir açıklama bulunmuyor. Erdoğan, seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında ev hanımlarına emeklilik için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Konuya dair detaylı bir açıklama geldiğinde, ev hanımlarına emeklilik konusuyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

