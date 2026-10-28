İsa Karakaş zam için 2023 formülünü işaret etti 'Ocak 2027'de uygulanacak'

Emekli maaşları için iyileştirmeye yönelik formüller gündem olurken Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'tan canlı yayında dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"2027 OCAK AYINA GELDİĞİMİZ ZAMAN 2023 YILI OCAK FORMÜLÜNÜN UYGULANACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Karakaş, "Şunu öngörüyorum... Ben, 2027 Ocak ayına geldiğimiz zaman 2023 yılı Ocak formülünün uygulanacağını söyleyebilirim. Nedir bu formül? Hafızamızı tazeleyelim. Bakın 2023 yine seçim yaklaşmıştı. O zamanki zam oranları %15-16'lardaydı. Enflasyon oranı diyorum. O zaman hükümet ne yaptı? Dedi ki bütün emeklilere oransal olarak ben bu rakamları %25'e yükselteceğim dedi. Bakın %25'e. Sonra emekliler memnun olmadı, fevaranlar oldu. Sonra hükümet dedi ki %30'a çıkaracağım. Şu anda da hükümetin elindeki bu şablonun uygulanacağını söyleyebilirim. Yani yılbaşına geldiğimiz zaman... Bakın SSK Bağ-Kur emeklilerinin yasal olarak yani yasa gereği yapılacak olan güncelleme ne kadar? %10 civarında söylemiştik. Memur ve memur emeklerine yapılacak olan güncelleme de %8. Dolayısıyla ne olabilir? Ocak ayı geldiği zaman bunun üzerine bir yüzde oranla bir refah payı verilmesi suretiyle bu işin içerisinden çıkabilirler" dedi.

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"İKİNCİ SENARYO ŞU OLUR..."

Devamında Karakaş "Özetle bir refah payı oransal olarak verilme durumu var. İkinci senaryo da şu olur; oransal olarak değil de efendim kişinin, herkesin maaşına belirli bir tutar. Mesela yılbaşında baktığımız zaman memur ve emeklilere ne yapıldı o zaman? 1.000 TL'lik bir taban maaş verildi. Denildi herkese 1000 TL. Şimdi burada da buna benzer bir rakam söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

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'50 BİN TL' ÇIKIŞI

Seyyanen zam vaadine de değinen Karakaş "Nedir bu? Bugün itibarıyla 25.153 TL. Dolayısıyla sistemi düzeltecek olan mesele şudur. Vermiş olduğunuz sözü Ocak ayında verirseniz 25.153 TL'yi son bir kez seyyanen zam. Neyi yaparsınız? Yasa gereği enflasyon farkını alıyorsunuz. Türkiye büyüyor. Türkiye büyüdüğü zaman o refah payını da yasaya koyarsanız otomatikman her sene zaten emeklinin maaşına yansır ve dolayısıyla biz de artık bunları konuşmak zorunda kalmayız. Nasıl olsa refah payı bellidir. Yasal oran da bellidir deriz ve biz bu sistemi bu kadar basit bir şekilde çözeriz. Çünkü 25.153 TL'yi verdiğiniz zaman emekliye 50.000 TL'nin altında bir maaş kalmaz. Şimdi diyeceksiniz ki 50.000 lira çok mu? Hayır. 50.000 lira çok büyük bir para değil ki. Şu anda yani Ekim ayı açlık sınırı da açıklandığı zaman 40.000 TL civarında mutfak masrafından bahsediyoruz. Sadece mutfak masrafı. Bu anlamda en düşük emekli maaşı 50.000 üzerinde olduğu zaman o zaman emekliler rahat bir nefes alır" şeklinde konuştu.