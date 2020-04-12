Ev hanımları nasıl emekli olur? (İsteğe bağlı sigorta)

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olacak ev hanımlarının, ikametgah adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne başvurması gerekir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen şartlara uymaları halinde, ev hanımlarına isteğe bağlı sigorta primlerini ödeyerek emekli olma imkanı tanınır. Üstelik ev hanımları hiç çalışmadan isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli maaşını alabilirler. KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? İsteğe bağlı sigortalılık başvurusunu, Türkiye'de ikamet eden ve Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşları yapabilir. Ancak kişilerin Türkiye'de ikamet etmesi ve Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde yaşama durumu isteğe bağlı sigortalılık için yeterli olmaz. Belirlenen bu iki şartın yanı sıra spesifik olarak isteğe bağlı sigortalılık koşulları da değerlendirilir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi olarak zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan vatandaşlar isteğe bağlı sigortalılık başvurusunda bulunabilir.

Belirlenen yasa kapsamında sigortalı olarak çalışmasına rağmen, ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışamayan vatandaşlar isteğe bağlı sigortalılık primlerini ödeyebilirler. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayan vatandaşlar da isteğe bağlı sigortalılık kapsamında yer almaktadır. İsteğe bağlı sigortalılık için vatandaşların 18 yaşını doldurması da istenilen şartlardan bir tanesidir. İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İÇİN NASIL BAŞVURULUR? SÜRESİ NE KADARDIR? İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin, ikametgah adresinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne başvurmaları gereklidir. Daha önceden isteğe bağlı sigortalılık başlangıcı olanların ise, talep dilekçesi ile müracaat etmesi yeterli olur. İsteğe bağlı sigortalılık, müracaat edilen tarihten, ilgili kurum tarafından sisteme eklenme tarihini takip eden günden itibaren başlatılır. Başka bir ifade ile, kişiler başvurularını ilettikten sonra herhangi bir onay süresi beklemeden günlük prim ödemelerini yapmaya başlayabilirler.