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Ev hanımları nasıl emekli olur? (İsteğe bağlı sigorta)

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2020 16:02 | Son Güncelleme

Ev hanımları tarafından tercih edilen isteğe bağlı sigorta, genel itibariyle vatandaşların primlerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na kendilerinin ödemesi anlamında gelir. Son dönemde isteğe bağlı sigortalılık primlerinin kapsamı, vatandaşları iyiden iyiye meraklandırmaya başladı.

Ev hanımları nasıl emekli olur? (İsteğe bağlı sigorta)

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olacak ev hanımlarının, ikametgah adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne başvurması gerekir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen şartlara uymaları halinde, ev hanımlarına isteğe bağlı sigorta primlerini ödeyerek emekli olma imkanı tanınır. Üstelik ev hanımları hiç çalışmadan isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli maaşını alabilirler.

KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK HAKKINDAN YARARLANABİLİR?

İsteğe bağlı sigortalılık başvurusunu, Türkiye'de ikamet eden ve Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşları yapabilir. Ancak kişilerin Türkiye'de ikamet etmesi ve Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde yaşama durumu isteğe bağlı sigortalılık için yeterli olmaz. Belirlenen bu iki şartın yanı sıra spesifik olarak isteğe bağlı sigortalılık koşulları da değerlendirilir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi olarak zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan vatandaşlar isteğe bağlı sigortalılık başvurusunda bulunabilir.

Belirlenen yasa kapsamında sigortalı olarak çalışmasına rağmen, ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışamayan vatandaşlar isteğe bağlı sigortalılık primlerini ödeyebilirler.

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayan vatandaşlar da isteğe bağlı sigortalılık kapsamında yer almaktadır.

İsteğe bağlı sigortalılık için vatandaşların 18 yaşını doldurması da istenilen şartlardan bir tanesidir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İÇİN NASIL BAŞVURULUR? SÜRESİ NE KADARDIR?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin, ikametgah adresinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne başvurmaları gereklidir. Daha önceden isteğe bağlı sigortalılık başlangıcı olanların ise, talep dilekçesi ile müracaat etmesi yeterli olur.

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaat edilen tarihten, ilgili kurum tarafından sisteme eklenme tarihini takip eden günden itibaren başlatılır. Başka bir ifade ile, kişiler başvurularını ilettikten sonra herhangi bir onay süresi beklemeden günlük prim ödemelerini yapmaya başlayabilirler.

İsteğe bağlı sigortalılık durumu, bu işlemi sona erdirme talebinde bulunanların prim ödemelerini yaptıkları son tarihi takip eden günden itibaren sona erer.

Sigortalının vefatı halinde, isteğe bağlı sigortalılık durumu sona ermiş olur. Ancak aylık almayı talep eden hak sahipleri (sigortalının eşi/çocuğu/annesi/babası) bu aylığın kendilerine bağlanması için gerekli şartları sağladıkları durumda; talep ettikleri tarihten itibaren aylığı hak ederler.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ÖDEYEREK EMEKLİ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde olan vatandaşların emekli olabilmesi için, 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 gün prim ödemesini yapması gerekir.

Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında olan vatandaşların emekli olabilmesi için, 25 yıllık hizmet süresi, 4500 prim günü ve 60 yaş şartını tamamlaması gerekir.

Sigorta başlangıç tarihi 1 Mayıs 2008 ve sonrasında olan vatandaşların emekli olabilmek için, 63 yaş ve 5400 gün prim ödemesi yapması gerekir.

Normal emeklilik için Ek-5 tarım prim ödemesi gerçekleştiren vatandaşların emekli olabilmesi için tek şart, 7200 prim ödemesi yapmasıdır.

İsteğe bağlı sigorta sahibinin vefat etmesi durumunda; isteğe bağlı sigortalının eşi, çocuğu, anne/babası gibi hak sahiplerine emeklilik kapsamında ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığı için vatandaşların 9000 gün prim ödemesi yapması gerekir.

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