Ev hanımları ve öğrencilere maaşlı iş imkanı! Haftada 3 gün çalışıp... Hükümet düğmeye bastı, işte detaylar

Üniversite öğrencileri ve ev hanımlarına maaşlı iş imkanı geliyor. Hükümet bu iki gruba da kamuda yarı zamanlı iş imkanı sunmayı planlıyor ve yeni modelin üzerinde çalışmalar devam ederken detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Show Haber'de yer alan habere göre; ev kadınlarına evde maaşlı iş imkanı, üniversite öğrencilerine de kamuda yarı zamanlı çalışma fırsatı geliyor. Yeni projenin düğmesine basılmıştı, detaylar da netleşmeye başladı.

HAFTADA 3 GÜN ÇALIŞIP 15 BİN TL AYLIK MAAŞ

Projenin amacı ev kadınlarını ve üniversite öğrencilerini iş hayatına kazandırmak. Yeni projenin Şubat ayında hayata geçmesi bekleniyor. İstihdam edilen 60 bin üniversiteli eğitim, hasta bakımı, ağaç dikme ve kütüphanecilik alanlarında çalışacaklar. Haftada 3 gün çalışıp 15 bin TL aylık maaş alacaklar.

"GERÇEK Mİ BU? İNANAMADIM"

Mikrofon uzatılan vatandaşlardan biri "Bence 15 bin TL iyi" derken bir başkası da "Gerçek mi bu? İnanamadım" ifadelerini kullandı. Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da "Çok güzel bence olur hem de ben de katılırım" şeklinde konuştu. Bir üniversite öğrencisi ise "Hasta bakıcılığını seçerdim herhalde. Tıp okuyoruz ya hazırlık olsun diye biraz da" dedi.

EV HANIMLARINA EVDEN ÇALIŞMA İMKANI

Ev hanımlarına ise evden çalışma imkanı sunulacak. Onların hangi iş kollarında çalıştırılacakları henüz belli değil ama üniversite öğrencileriyle aynı ücreti yani 15 bin lira alacaklar.

ÇALIŞMA SÜRESİ 10 AYLA SINIRLI OLACAK

Çalışma süresinin 10 ayla sınırlı olacağı öngörülüyor. Tüm detayları önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.