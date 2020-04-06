Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Hiç çalışmasalar bile...

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Yeni yasa tasarısına göre sigorta girişi olmayan kadınlara emeklilik kapısı aralandı. Farklı sebeplerden dolayı çalışamamış veya sigorta girişi yapılmamış ev hanımları artık emekli olabilecek. Ev hanımlarının emekliliği hakkında tüm merak edilenler ve detayları burada.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ!

Yaşlılık döneminde rahat bir hayat sürmek herkesin hayalidir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, iş hayatında çalışması süresini dolduran, prim ve yaş gününü tamamlayan herkes emeklilik hakkına sahip olur. Yeni yasanın meclise sunulmasıyla bu hak genişletilerek ev hanımlarına emeklilik müjdesi verildi. Aile ekonomisine destek amacıyla el işi yaparak para kazanan ancak sigorta girişi olmayan birçok kadın bulunuyor. İleride rahat bir yaşam sürmek isteyen ev hanımları için artık emekli olmak hayal değil. Tasarı teklifinin kabul edilerek yürürlüğe girmesi halinde belli koşullarla emekli olunabilecek.