Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Hiç çalışmasalar bile...

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Yeni yasa tasarısına göre sigorta girişi olmayan kadınlara emeklilik kapısı aralandı. Farklı sebeplerden dolayı çalışamamış veya sigorta girişi yapılmamış ev hanımları artık emekli olabilecek. Ev hanımlarının emekliliği hakkında tüm merak edilenler ve detayları burada.
Yaşlılık döneminde rahat bir hayat sürmek herkesin hayalidir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, iş hayatında çalışması süresini dolduran, prim ve yaş gününü tamamlayan herkes emeklilik hakkına sahip olur. Yeni yasanın meclise sunulmasıyla bu hak genişletilerek ev hanımlarına emeklilik müjdesi verildi. Aile ekonomisine destek amacıyla el işi yaparak para kazanan ancak sigorta girişi olmayan birçok kadın bulunuyor. İleride rahat bir yaşam sürmek isteyen ev hanımları için artık emekli olmak hayal değil. Tasarı teklifinin kabul edilerek yürürlüğe girmesi halinde belli koşullarla emekli olunabilecek.
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımlarının "hiç çalışmamış olsalar bile borçlanarak emekli" olabileceklerini belirtti. 06.01.2020 tarihinde 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sürülen yeni yasa teklifine göre hiç çalışmamış ve sigortası bulunmayan ev hanımlarına emeklilik fırsatı verilecek.
Evde el işi yaparak gelir sağlayan ev hanımları esnaf muaflığı ile emekli olabilecek. Düzenli bir şekilde prim ödemek koşuluyla emekli olabilme hakkı, isteğe bağlı sigorta ile mümkün hale geliyor. Başvurunun kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden günden başlayan isteğe bağlı sigorta için ev hanımlarından istenen şartlar şunlar:
İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi alınarak ikametgah adresinin bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru yapılmalıdır.
-Daha önce bir sigorta girişinin olmaması, SGK ile bir bağın olmaması
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