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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Hiç çalışmasalar bile...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

Kendilerini evlerine ve çocuklarına adayan ev hanımlarına TBMM'ye verilen yeni yasa tasarısıyla müjde var. Okuyamamış veya çalışamamış olmak artık emekli olmanız için bir engel değil. Evliliğinde en az 25 yılı doldurmuş 50 yaşın üstündeki kadınlar emeklilik hakkına sahip olabilecek. Komisyona gönderilen çalışmanın 2020 yılında yürürlüğü girmesi bekleniyor. Peki yeni yasa kimleri kapsayacak?

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Hiç çalışmasalar bile...

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Yeni yasa tasarısına göre sigorta girişi olmayan kadınlara emeklilik kapısı aralandı. Farklı sebeplerden dolayı çalışamamış veya sigorta girişi yapılmamış ev hanımları artık emekli olabilecek. Ev hanımlarının emekliliği hakkında tüm merak edilenler ve detayları burada.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ!

Yaşlılık döneminde rahat bir hayat sürmek herkesin hayalidir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, iş hayatında çalışması süresini dolduran, prim ve yaş gününü tamamlayan herkes emeklilik hakkına sahip olur. Yeni yasanın meclise sunulmasıyla bu hak genişletilerek ev hanımlarına emeklilik müjdesi verildi. Aile ekonomisine destek amacıyla el işi yaparak para kazanan ancak sigorta girişi olmayan birçok kadın bulunuyor. İleride rahat bir yaşam sürmek isteyen ev hanımları için artık emekli olmak hayal değil. Tasarı teklifinin kabul edilerek yürürlüğe girmesi halinde belli koşullarla emekli olunabilecek.

BORÇLANMA YOLUYLA EMEKLİLİK ÇOK YAKIN

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımlarının "hiç çalışmamış olsalar bile borçlanarak emekli" olabileceklerini belirtti. 06.01.2020 tarihinde 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sürülen yeni yasa teklifine göre hiç çalışmamış ve sigortası bulunmayan ev hanımlarına emeklilik fırsatı verilecek.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Evde el işi yaparak gelir sağlayan ev hanımları esnaf muaflığı ile emekli olabilecek. Düzenli bir şekilde prim ödemek koşuluyla emekli olabilme hakkı, isteğe bağlı sigorta ile mümkün hale geliyor. Başvurunun kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden günden başlayan isteğe bağlı sigorta için ev hanımlarından istenen şartlar şunlar:

  • Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmıyor olmak
    -Sigorta varsa, 1 ay içinde 30 günden daha az çalışmak veya yarı zamanlı çalışmış olmak
  • Sigorta kapsamında, malullük veya yaşlılık maaşı almıyor olmak
    -18 yaşını doldurmuş olmak
    Söz konusu üretimlerin (dantel, örgü, kilim, havlu, nakış, halı, sepet, tarhana, mantı vs.) kamu kuruluşları tarafından belirlenen kermes, festival, gibi geçici yerlerde satılması gerekiyor. Tüm şartlar sağlandığı zaman isteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı veriliyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi alınarak ikametgah adresinin bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru yapılmalıdır.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

-Daha önce bir sigorta girişinin olmaması, SGK ile bir bağın olmaması

  • En az 25 yıldır evli olmak (1995 yılı ve öncesi)
  • 50 yaşı doldurmuş olmak (1970 yılı ve öncesinde doğmak)
    -18 yaşından büyük olmak
  • Yaşlılık ve malullük maaşı almamak
  • Herhangi bir gelire sahip olmamak (Gelir vergisinin olmaması)
    -Gelir vergisinin olmaması maddesinde gayrimenkul üzerinden kira alıyor olmamak şartı aranıyor. Ancak bu şart, kendi çabaları dahilinde yani; el işi, bahçe işi gibi uğraşlar yoluyla para kazanmayı kapsamıyor.
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