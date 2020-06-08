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Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.06.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kendilerini ailelerine adayan ev hanımları hayatın büyük yükünü sırtlarında taşırlar. Çeşitli nedenlerle çalışma hayatına katılamayan ev hanımları emeklilik hakkından mahrum kalırlar. Emeklilik sosyal bir haktır ve ev hanımlarının da bu haktan yararlanabilmesi için TBMM'ye yeni bir yasa tasarısı önerilmiştir. Yeni yasa kapsamında ev hanımları hiç çalışmasalar dahi emekli olabilirler.

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Sigorta başlangıcı olmayan ya da ev ekonomisine katkıda bulunmak için el işi yaparak geçimini sağlayan ev hanımlarına emekli olma fırsatı sunuluyor. Hiç çalışmamış olmak ev hanımlarının emekliliği için engel olmaktan çıkıyor. Komisyona gönderilen çalışma 2020 yılında yürürlüğe girerse ev hanımları emekli olabilecekler. Ev hanımlarının gözü kulağı TBMM'den gelecek habere çevrildi.

Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik yolunda önemli bir virajı atlayacak olan ev hanımları dilerlerse isteğe bağlı sigorta ya da vergisiz esnaflık şartlarından yararlanarak da emeklilik hakkına kavuşabilirler. Peki, ev hanımlarının emekli olması için geliştirilen yasal formüller nelerdir? İşte ev hanımlarına emeklilik müjdesi veren adımlar...

BORÇLANMA YOLUYLA EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI VERİLECEK

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ev hanımlarının emekli olabilmesinin yolunu açmak adına kanun teklifi meclise sunuldu. Buna göre; evliliğinde en az 25 yılını dolduran ve 50 yaşındaki kadınlar borçlanma yoluyla emekli olabilecekler. Ev hanımlarının prim ödemelerini her ay düzenli bir şekilde SGK'ya yapması gerekir. 2020 yılı içerisinde yasanın kabul edilmesi halinde; yıl içerisinde belirlenen brüt asgari ücret üzerinden prim ödemelerinin miktarı belirlenecek.

Prim ödemelerinin yurt dışı borçlanmasındaki tutarlarla belirlenmesi durumunda kadınların emeklilik için 7200 prim gününü tamamlayabilmesi için 317 bin 808 TL ödemesi gerekecek.
Prim ödemelerinin doğum borçlanmasındaki tutarlarla belirlenmesi durumunda kadınların emeklilik için 7200 prim gününü tamamlayabilmesi için 226 bin TL ödemesi istenecek.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayan ve geçimini sağlamak için el emeği göz nuru ürünler üreten ev hanımlarına isteğe bağlı sigortalılıkla emeklilik hakkı verilmiştir. Bu sigortalılık kapsamında kadınların kendi sigorta primlerini ödemesi gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumuna isteğe bağlı sigortalılık için başvurularını iletecek ev hanımlarından istenilen şartlar belirlenmiştir.

Zorunlu sigortalılık koşullarını yerine getirmeye durumu elverişli olmamak. Başka bir ifadeyle kadınların sigortalı olmasına rağmen 1 ay içinde 30 günden daha az çalışması veya yarı zamanlı olarak çalışması gerekir.
Ev hanımlarının 18 yaşını doldurması ve Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde malullük ya da yaşlılık aylığının almaması şarttır.
Ev hanımlarının herhangi bir gelire sahip olmaması gereklidir. Gelir vergisi olmayan ev hanımlarının üzerine gayrimenkul olmaması ve kira almaması gerekir. Ev hanımlarının geliri olmaması kapsamında kendi el emeğiyle ürettikleri mal ve bahçe işlerinden elde ettikleri kazançlar dikkate alınmaz.
Ev hanımlarının Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sosyal güvencesi bulunmamalıdır.
Ev hanımlarının ortaya çıkarttıkları ürünler için Gelir Vergisi'nden muaf olduklarını ispat etmeleri istenir.

VERGİSİZ ESNAFLIK SINIFINDA EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Vergisiz esnaflık hakkından yalnızca evinde el ve bahçe işlerinden üretim yapan ev hanımları yararlanabilir. Ancak vergisiz esnaflık statüsünde değerlendirilmesi için evde üretilen her ürün geçerli değildir. Turistik türde eşyalar, havlu, çorap, örgü giysiler, süpürge, yapay çiçek, erişte, mantı, tarhana vb. ürünler üreten ev hanımları vergisiz esnaflık hakkından faydalanabilirler. Ancak bu üretilen ürünlerin sadece panayır, kermes, festival veya kamu kuruluşları tarafından yetkilendirilen yerlerde satılması gerekir.

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