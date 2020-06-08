Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Sigorta başlangıcı olmayan ya da ev ekonomisine katkıda bulunmak için el işi yaparak geçimini sağlayan ev hanımlarına emekli olma fırsatı sunuluyor. Hiç çalışmamış olmak ev hanımlarının emekliliği için engel olmaktan çıkıyor. Komisyona gönderilen çalışma 2020 yılında yürürlüğe girerse ev hanımları emekli olabilecekler. Ev hanımlarının gözü kulağı TBMM'den gelecek habere çevrildi.

Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik yolunda önemli bir virajı atlayacak olan ev hanımları dilerlerse isteğe bağlı sigorta ya da vergisiz esnaflık şartlarından yararlanarak da emeklilik hakkına kavuşabilirler. Peki, ev hanımlarının emekli olması için geliştirilen yasal formüller nelerdir? İşte ev hanımlarına emeklilik müjdesi veren adımlar...

BORÇLANMA YOLUYLA EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI VERİLECEK

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ev hanımlarının emekli olabilmesinin yolunu açmak adına kanun teklifi meclise sunuldu. Buna göre; evliliğinde en az 25 yılını dolduran ve 50 yaşındaki kadınlar borçlanma yoluyla emekli olabilecekler. Ev hanımlarının prim ödemelerini her ay düzenli bir şekilde SGK'ya yapması gerekir. 2020 yılı içerisinde yasanın kabul edilmesi halinde; yıl içerisinde belirlenen brüt asgari ücret üzerinden prim ödemelerinin miktarı belirlenecek.