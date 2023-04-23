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Ev hanımlarına sigorta prim desteği verilecek mi? Ev hanımları nasıl emekli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Primin 3'te biri ödenecek

23.04.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev hanımlarına sigorta prim desteği ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yaptığı konuşmada "Ev kadınlarımızın emekliliğine, priminin 3'te birini ödeyerek destek vereceğiz." ifadelerini kullandı. Peki, ev hanımlarına sigorta prim desteği verilecek mi? Ev hanımları nasıl emekli olacak?

Ev hanımlarına sigorta prim desteği verilecek mi? Ev hanımları nasıl emekli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Primin 3'te biri ödenecek

Ev hanımlarına sigorta prim desteği ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Son dakika olarak geçilen haberlerin ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Daha önce de konuya dair yaptığı konuşmada "Ev hanımlarının primlerinin bir kısmını biz ödeyeceğiz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında ev kadınlarının emekliliğine, priminin 3'te birini ödeyerek destek vereceklerini belirtti.

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EV HANIMLARINA SİGORTA PRİM DESTEĞİ VERİLECEK Mİ?

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Erdoğan konuşmasında, "Ev kadınlarımızın emekliliğine, priminin 3'te birini ödeyerek destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre önce konuk olduğu canlı yayında şu açıklamayı yapmıştı:

"Aile Koruma Kalkanı programı yenilikçi mekanizmalarımızdan sadece biri. İlk aşamalarını zaten başlattık. Daha derli toplu programı büyütüyoruz. Her aileden en az bir kişiye iş imkanı sunacağız. En az 3 çocuk diyorum. Bu demek oluyor ki ailelerde çocuk sayısı artacak. Her alanda ailelere maddi katkı vereceğiz. Amacımız aile birliğini korumak. Ev hanımlarına yönelik planlarımız var. Ev hanımlarının sigortalılığı konusunda atacağımız adımlar olacak. Emeklilik primlerinin bir kısmını biz ödeyeceğiz. Aile bizim kutsalımız. Anayasal değişiklik yapacak kadar sahip çıkıyoruz. Bu alandaki kazanımlardan geri gitmek mümkün değil."

Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev kadınlarının emekliliğine, priminin 3'te birini ödeyerek destek vereceklerini vurguladı.

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AİLE KORUMA KALKANI ŞARTLARI NELERDİR?

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak ve yeni evlilikler teşvik edilecek.

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