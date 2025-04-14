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Ev hanımlarının emekli olması için '25 yıl' detayını açıkladı! Masada 2 ihtimal var, yaş sınırlaması yok ama 'EYT'de olduğu gibi...'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.04.2025 12:29
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Türkiye'de doğum oranlarının düşmesi hükümetin gündeminde. Doğum oranlarının yükseltmek için çalışmalara başlayan hükümet ev hanımları için emeklilik sistemini de hayata geçirmeyi planlıyor. 25 yıllık evliler için bu tasarının konuşulduğunu belirten Ekonomist Muhammet Bayram, ev hanımları için emeklilik sisteminin detaylarını paylaştı.

Ev hanımlarının emekli olması için '25 yıl' detayını açıkladı! Masada 2 ihtimal var, yaş sınırlaması yok ama 'EYT'de olduğu gibi...'

Doğum oranlarının ortalaması yüzde 2,11 olması gerekirken şu anda 1,50'lere kadar geriledi. Doğum oranlarının gerilemesinin önünü alabilmek için hükümet 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan ederek bazı projeleri hayata geçirmeyi başladı. Doğum destek ücretlerinin güncellenmesi, uzaktan çalışma sistemini hayata geçirme planları gündemdeyken aynı zamanda ev hanımları için emeklilik sistemi de konuşuluyor.

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25 YIL EVLİ KALANLAR İÇİN

Ev hanımlarının emeklilik sisteminin nasıl olacağı merak edilirken Ekonomist Muhammet Bayram, TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Bayram, 25 yıl evli kalanlar için getirilecek bir düzenlemenin konuşulduğunu ifade ederek şu sözleri sarf etti:

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"Evlenmeyi düşününler için de fırsat sunulmalı ki evlenen çiftler çocuk yapmak istesinler. Devletmiz sıfır faizli kredi ve evlilik kredisi gibi fırsatlar sunuyor ama yetmiyor. Şu anda konuşulan torba yasada 25 yıl evli kalmak ve bununla beraber de 3 bin 400 gün 5 bin 600 gün gibi günlerde emekli olmasını sağlamak"

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DEVLET ÖDEMELERDE DESTEK VEREBİLİR

Konuşulan bir diğer sistemden de bahseden Bayram, "Ev hanımlarının 3'te 1 priminin devlet tarafından ödenecek. Bu daha olumlu ve makul. Ev hanımları 1000 gün ödemesi gerekirken devletin 300 gün ödemesi burada ciddi bir avantaj sağlayacaktır" sözlerini kullandı.

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Bayram 25 yıl evli kalana emeklilik yapılmasının kötü olduğunu ifade ederek, "Yeni evleneceklere yönelik bunun yapılması doğum oranlarını artırabilir" diyerek, herhangi bir yaş sınırlamasının konuşulmadığını söyledi ve, "EYT'de olduğu gibi 43-45 yaşlarında emeklilik imkanı sunulabilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
emeklilik Ev hanımları emeklilik
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