Ev ilanlarından eğitime kadar her şey burada! Merak edilen her şey tek çatı altında birleşti... İTO İstanbullu için düğmeye bastı

Veri İstanbul internet sitesi İstanbul Ticaret Odası tarafından erişime açıldı. 15 ana kategori ve 84 alt kategori ile hizmet veren internet sitesinde İstanbul ile ilgili tüm veriler tek bir çatı altında toplanmış oldu. Açılan platform ile asıl amaç, , İstanbul’un dinamik yapısını analiz etmek ve geliştirmek isteyen tüm paydaşlara eşsiz bir kaynak sunmak.

MOBİL UYGULAMA İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İstanbul ile ilgili tüm verilerin burada yer alacağı uygulamada, trafik istatistiklerinden, turizmine kadar şehrin her bir konusu ile ilgili veri bulunduracak. İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise internet sitesinin yanı sıra mobil uygulamanın da olacağını belirterek, şu cümleleri kurdu:

“İstanbul’un dijital bilgi merkezi olarak tasarlanan Veri İstanbul platformunu daha da geliştirerek, kentin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayacak çok daha kapsamlı bir veri merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. İstanbul’a ait verilerin tek adreste toplanacağı sitenin mobil uygulaması da yakında hayata geçecek”

İSTANBUL'UN HER VERİSİ BU SİTEDE

Bu platform için uzun süredir çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Avdagiç, "Bu platformu, İstanbul iş dünyasının, kamu kuruluşlarının, STK’ların ve akademisyenlerin hizmetine sunacağız. Veri İstanbul’un ilk aşamasını devreye aldık. Ancak bu, yalnızca bir başlangıç. Platformu daha da geliştirerek, İstanbul’un ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayacak çok daha kapsamlı bir veri merkezi oluşturmayı hedefliyoruz" sözlerini kullandı.

İKİ DİLDE HİZMET

Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hizmet veren uygulamaya yabancı yatırımcıların da ulaşabilmesi hedefleniliyor.

Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi