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  4. Ev kiralamada yeni dönem başladı: Dikkat, 1 milyon liraya kadar cezası var

Ev kiralamada yeni dönem başladı: Dikkat, 1 milyon liraya kadar cezası var

07.01.2024 14:39 | Son Güncelleme:
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Yeni yılla birlikte Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik de yürürlüğe girdi. 1 Ocak itibariyle ev kiralamada düzenlemeye gidildi. Düzenleme, evini 100 günden az kiralayan herkesi ilgilendirirken, evini yılda 4 kez kiralayanlar da takibe alınacak. Yeni kira düzenlemesinin şartları ve cezaları ise dikkat çekiyor.

Ev kiralamada yeni dönem başladı: Dikkat, 1 milyon liraya kadar cezası var

1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında konutunu tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle kiralayan ev sahipleri, apartman sakinlerinden onay alıp, gerekli evrakı hazırladıktan sonra e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapacağı başvuruyla 'Turizm Amaçlı Konut' belgesine sahip olacak. Konutuna astığı belgeyle evini kiralayan ev sahipleri kiracının kimlik bilgisini emniyet müdürlüğüne bildirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza günlük ev kiralama
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