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Ev kirası zam oranı Ocak 2021... Aralık ayı enflasyonuna göre Ocak ayı ev kirası zam oranı ne kadar? Kira zam oranı nasıl hesaplanır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.01.2021 08:26 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Ocak ayındaki kira artış oranlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki Ocak ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Ocak ayı kira bedeli ne olacak? İşte son dakika TÜFE açıklaması ve Ocak zamlı kira bedeli hesaplaması.

Ev kirası zam oranı Ocak 2021... Aralık ayı enflasyonuna göre Ocak ayı ev kirası zam oranı ne kadar? Kira zam oranı nasıl hesaplanır?

Bugün açıklanan Tüketici fiyat endeksi ile birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar, kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı. Aralık ayı enflasyon oranı 14.60 olarak gerçekleşti. Ev sahiplerinin ve iş yeri sahiplerinin kira artış oranı için sözleşme serbestisinin olması kira oranlarında değişiklik gösteriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yasal düzelneme yapmasının ardından, resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı ve bu miktar iş yeri ve kiracı olanlar için de geçerli oldu..

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

Ocak ayında yapılacak kira zammı ne kadar olacak? Kira artış oranları nasıl hesaplanıyor? 2020 Ocak kira zamları ne kadar olacak?

OCAK AYI KİRA ZAMMI 2020

Aralık ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu..
Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.
TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.
Ocak ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşenen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaptık.

OCAK 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.

TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. İşte 2021 Ocak ayı kira zammı hesaplama...

ENFLASYONA GÖRE OCAK KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Ocak 2020 Kira Artış Oranı: % 14,60

Ocak Ayı Kira Zammı Tutarı: 146,0 TL

Ocak Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.146,0 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Aralık ayında ödeyeceği kira zammı 146,0 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.146,0 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

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