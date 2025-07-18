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Ev kredisi alırken nelere dikkat edilmeli? Ev kredisi alırken dikkat edilmesi gerekenler

Bir özel ya da tüzel kişiye belli şartlara ve yapılmış ödeme planlarına göre geri ödeme kaydıyla verilen para, kredi olarak adlandırılmıştır. Bankaların verdikleri krediler ev kredisi, araba kredisi, işyeri kredisi gibi çeşitli başlıklar altında sınıflandırılmıştır.

Ev kredisi alırken nelere dikkat edilmeli? Ev kredisi alırken dikkat edilmesi gerekenler
Ferhan Petek

Çeşitli mal ve hizmetlerden yararlanmak amacı ile alınabilen krediler bazı şartlara uygun olan kişilere ya da kurumlara verilebilmektedir. Krediler borç veren adı ile de anılan bir kreditör tarafından, borçlu olan tarafa açılmaktadır. Özellikle son yıllarda dünya genelinde meydana gelen ekonomik gelişmeler kredi taleplerinin artmasına ve dolayısı ile kredi türlerinin de çeşitlenmesine neden olmuştur. Verilen krediler kişilerin yaşlarına, cinsiyetlerine, gereksinimlerine, sosyal statülerine, gelirlerine vb. farklı durumlarına bağlı olarak verilmektedir. Belli kredi çeşitlerinde uzman hale gelmiş olan bankalar da vardır. Kredi türleri genel olarak ise şu ana başlıklarda verilmektedir:

  • Konut kredisi: Kişilerin ev alabilmek adına çeşitli şartlara bağlı olarak talep ederek alabildikleri kredi türüdür.
  • İhtiyaç kredisi: Tüketici kredisi olarak da bilinen bu kredi türü en sık tercih edilen kredi türü olarak kabul edilmektedir. Genel olarak düşük miktarlarda ve kısa vadeli olan gereksinimlerini karşılayabilmek için verilen ipoteksiz ya da ipotekli tüm krediler ihtiyaç kredisi olarak verilir.
  • Taşıt kredisi: İkinci el ya da sıfır bir araç alabilmek için talep edilen kredi türüdür. Kredinin vadesi süresince satın alınan araç kredi alınan finans kurumu tarafından ipotek altında tutulur. Taşıt kredileri ipotekli bir kredidir ve ihtiyaç kredisine oranla onaylanma ihtimali çok daha fazla olur.
  • Bayram kredisi: Bayram tatili dönemlerinde ziyaret, tatil ya da artan alışveriş masraflarına yönelik olarak sunulan dönemsel bir kredi türüdür.
  • Evlilik kredisi: Düğün ya da evlilik kredisi evlilik planları yapan çiftlerin masraflarını karşılayabilmek için talep ettikleri bir kredi türüdür. Bir nevi ihtiyaç kredisi kabul edilir.
  • İpotekli ihtiyaç kredisi: Bir teminat karşılığında verilen bir kredi türüdür. Özel kişilere verilir ve yüksek miktarlı ihtiyaç kredileri başta gelmek üzere genel olarak ipotek karşılığında verilir.
  • Esnaf kredisi: KOBİ kredisi olarak da bilinir. Küçük ve orta ölçekli işletmelere verilir.
  • Öğrenci kredisi: Eğitim kredisi olarak bilinir. Öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak amacı ile aldıkları bir kredi türüdür.

Ev kredisi alırken nelere dikkat edilmelidir?

Ev kredisi alırken dikkat edilmesi gereken durumların başında kredi notu gelir. Kişilerin kredi notları başvurdukları kredi türü taleplerinin değerlendirilmesi sürecinde son derece önemlidir. Bu tür kredilerde belirlenmiş olan özel faiz oranları geçerli olur. Kullanıcılar uzun sürekli taksitlendirmeler ile ev sahibi olma imkanı bulurlar.

Kredi faiz oranları da ev kredisi alınacaksa iyice araştırılmalıdır. Çünkü kredi faiz oranları bankadan bankaya değişkenlik gösterebilmektedir. Bütçe planı da iyi yapılmalı ve gelir ile giderler doğru hesaplanarak ödeme planına sadık kalınmalıdır.

Ev kredisi alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ev kredisi alırken dikkatle incelenmesi gereken ve göz ardı edilmesi ileride bazı sorunların meydana gelmesine neden olabilecek olan bazı durumlar bulunmaktadır. Bu durumlar şunlardır:

  • Yasal ayrıntılar
  • Proje ev alındıysa takibi
  • Konut kredisi başvurusu yapan kişinin kredi notu
  • Kredi faiz oranları
  • Bütçe planlamaları
  • İş durumu
  • Gelir durumu
  • Sigorta durumu
  • Peşinat değerlendirmesi
  • Kredi limitinin değerlendirilmesi
  • Vade aralıkları
  • Yaş sınırı
  • Yapının durumu

Konut kredisi başvurusu yaparken bazı belgeleri de tamamlamak ve kredi talebinde bulunulan finans kurumuna ya da bankaya teslim etmek gerekmektedir. Gerekli olan başvuru belgeleri şunlardır:

T.C. kimlik kartı
İkametgah
Gelir belgeleri
Tapu fotokopisi

Belli şartları yerine getiren kişilerin bankalara yaptıkları konut kredisi başvuruları değerlendirilir ve sonuçlanır. Kredi başvurusu yapmadan önce gerekli araştırmaların yapılması ve bazı bilgilerin edinilmesi sürecin daha verimli ve hızlı olabilmesi için önemlidir.

Konut kredisi borcu bitene dek konut kredisi ile alınan evin banka tarafından ipoteği devam eder. Borç bittiği zaman ev satılabilir ya da tamamen alan kişinin olur, ipotek kalkar. Taksitler bittiği zaman konut kredisi ile alınan evin ipoteği de kaldırılır.

Önemli uyarı: Bu yazıda yer alan bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Finansal kararlarınızı almadan önce mutlaka bir uzmandan destek alınız.

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