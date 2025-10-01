FİNANS

Ev sahibi olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! TOKİ'den 48 ilde 509 konut ve iş yeri sahibi olma fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. TOKİ, 48 ilde sahip olduğu 509 konut ve iş yerini 15-16 Ekim'de açık artırma ile satışa çıkarıyor. Konut ve iş yeri almak isteyenler için detaylar da belli oldu. İşte merak edilenler...

Cansu Akalp

TOKİ'den büyük fırsat! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, 48 ilde toplam 509 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde yapılacak açık artırmalarla 28 ilde 127 konut ve 35 ilde 381 iş yeri alıcılarını bekliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

1 MİLYON 740 BİN KONUT İNŞA EDİLDİ!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "50 Bin Sosyal Konut", "100 Bin Sosyal Konut", 13 Eylül 2022'de başlatılan "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projeleriyle dar gelirli vatandaşlara güvenli barınma imkanı sağlandığı belirtildi.

Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildiği, 280 bin sosyal konutun inşasının ise sürdüğü aktarılan açıklamada, TOKİ'nin, "100 Bin Sosyal Konut" ve "İlk Evim" projeleri kapsamında Muğla'da 4 bin 900 konutu tamamladığı, 1941 konutun ise inşasının devam ettiği bildirildi.

Yıl sonunda 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nin hayata geçirileceği ifade edilen açıklamada, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacak projeyle 81 ilde vatandaşların uygun fiyatlarla konutlara ulaşabileceği kaydedildi.

509 KONUT VE İŞ YERİ HANGİ İLLERDE SATIŞA SUNULACAK?

TOKİ'nin satışa çıkardığı konut ve iş yerleri şu illeri kapsıyor:

Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Ordu, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Edirne, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Düzce, Karaman, Nevşehir, Zonguldak, Rize, Trabzon, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve Ağrı.

TOKİ Açık Artırma ve Başvuru Detayları

Konutlar için yüzde 25 peşinat, 72 ay vade

İş yerleri için yüzde 30 peşinat, 60 ay vade

Açık artırmalar fiziki katılımla Ankara ve İstanbul'da, online olarak ise www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden teklif verilebilecek.

"YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NİN HAZIRLIKLARI TAMAM"

Bakan Kurum da NSosyal hesabından, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yeni konutlarına yerleşmeye hazırlanan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nin hazırlıklarının tamamlandığını vurgulayan Kurum, "Burası İlk Evim projesiyle hayata geçirdiğimiz Fethiye Seydikemer TOKİ evleri. Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam." ifadesini kullandı.

Görüntülerde yer alan hak sahibi Niyazi Tamgaç, inşaatta çalıştığı sırada arkadaşlarının haber vermesi üzerine ev sahibi olduğunu öğrendiğini, mutluluktan göz yaşlarını tutamadığını söyledi.

Hak sahibi Güllü Avcı da adını gördüğünde heyecanlandığını ve çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Allah herkese nasip etsin. Hayalimizin de üstünde bir şeyle karşılaştık. TOKİ'nin devamını istiyoruz. Bütün köylerde de olsun istiyoruz." dedi.

