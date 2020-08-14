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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 yıl ödemesiz kredi desteği için son günler..

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2020 09:12 | Son Güncelleme

Konut kredilerindeki fırsatlar emlak piyasasını hareketlendirdi. 2 yıl geri ödemesi olmayan ve 180 aya kadar vade imkanı sunan kredi ve konut kampanyaları vatandaşları gayrimenkule yönlendirdi. Vatandaşlar en uygun koşullarla hayallerindeki eve sahip olmak için araştırmalara başladı. Peki en uygun konut kredileri hangi bankalarda? Faiz oranları ne?

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 yıl ödemesiz kredi desteği için son günler..

Pandeminin ekonomiye vurduğu darbeden inşaat sektörü de nasibini almıştı. Normalleşme sürecinde inşaat ve emlak piyasasına can suyu vermek için kamu bankaları ve Emlak Konut GYO harekete geçti. Bazı bankalar konut kredisi faizini düşük tutmakla kalmadı, 12 ya da 24 ay ertelemeli ve uzun yıllara yayılabilen vade imkanları sunmaya başladı. Büyük fırsatlardan hangisinin kendileri için en ideal olduğunu araştıran vatandaşlar da karar vermekte zorlanmaya başladı. Karar vermenize yardımcı olmak için bankaların konut kredisi koşullarını listeledik.

HANGİ BANKA NE KADAR KONUT KREDİSİ FAİZİ UYGULUYOR?

Kamu bankalarının başlattığı can suyu kampanyasını bazı özel bankalar da takip etti. Özellikle ikinci el konut satışları tavan yaparak sıfır konut satışlarını geçti. İşte bankaların kaçırılmayacak fırsatlar sunduğu konut kredisi kampanyaları.

Uyarı: Faiz oranları piyasa şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

AKBANK:

Akbank'ın konut kredisi kapsamında talep edebileceğiniz maksimum kredi miktarı 850 bin TL. Kampanya kapsamındaki faiz oranı ise yüzde 0.85.

EMLAK KONUT GYO:

Emlak Konut GYO "Hayallerini Erteleme Türkiye" kampanyası ile konut kredisi kampanyalarına dahil oldu. Kampanya kapsamında özel sektörle işbirliği içinde yürütülen belirli projelerde ödemeler 24 ay ertelenecek. Başlangıçta yüzde 0.79 olan faiz oranı ise bankaların desteği sayesinde yüzde 0.69'a düşürüldü. Sonuç olarak,

  • 1 milyon TL'ye kadar olan konutlarda yüzde 0.69,

  • Daha üst fiyatlı konutlar için yüzde 0.79 faiz oranı uygulanacak.

Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyası hakkında ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ!

ING BANK:

ING Bank'ın konut kredisinde talep edebileceğiniz maksimum kredi miktarı 1 milyon TL. Kampanya kapsamındaki faiz oranı ise yüzde 0.79 oldu.

İŞ BANKASI:

İş Bankası'nın konut kredisi kapsamında en fazla 500 bin TL kredi çekebilirsiniz. Kampanyanın faiz oranı ise yüzde 0.87 olarak belirlendi.

HALK BANKASI, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI:

Konut kredisi kampanyasında öncülük eden üç kamu bankası şehirlere ve sıfır ile ikinci el konutlara göre ayrı ayrı paketler hazırladı.

  • Sıfır ve ikinci el gayrimenkuller için maksimum 500 bin TL kredi miktarı ve en çok 180 ay vade imkanı sunan bankalar, ilk kredi taksiti ödeme tarihini de 12 ay erteleme olanağı sundu.

  • Üç büyük şehir -İstanbul, Ankara ve İzmir- için azami kredi miktarı 750 bin TL olarak belirlendi. Kampanya kapsamındaki faiz oranı ise sıfır konutlar için yüzde 0.64, ikinci el konutlar içinse yüzde 0.74. Minimum vade imkanı ise 13 ay.
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