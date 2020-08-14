Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 yıl ödemesiz kredi desteği için son günler..

Pandeminin ekonomiye vurduğu darbeden inşaat sektörü de nasibini almıştı. Normalleşme sürecinde inşaat ve emlak piyasasına can suyu vermek için kamu bankaları ve Emlak Konut GYO harekete geçti. Bazı bankalar konut kredisi faizini düşük tutmakla kalmadı, 12 ya da 24 ay ertelemeli ve uzun yıllara yayılabilen vade imkanları sunmaya başladı. Büyük fırsatlardan hangisinin kendileri için en ideal olduğunu araştıran vatandaşlar da karar vermekte zorlanmaya başladı. Karar vermenize yardımcı olmak için bankaların konut kredisi koşullarını listeledik.

HANGİ BANKA NE KADAR KONUT KREDİSİ FAİZİ UYGULUYOR?

Kamu bankalarının başlattığı can suyu kampanyasını bazı özel bankalar da takip etti. Özellikle ikinci el konut satışları tavan yaparak sıfır konut satışlarını geçti. İşte bankaların kaçırılmayacak fırsatlar sunduğu konut kredisi kampanyaları.

Uyarı: Faiz oranları piyasa şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

AKBANK:

Akbank'ın konut kredisi kapsamında talep edebileceğiniz maksimum kredi miktarı 850 bin TL. Kampanya kapsamındaki faiz oranı ise yüzde 0.85.