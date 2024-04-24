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Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığında bunu da duyduk! Evden çıkartmak için kanalizasyon giderini tıkadı

24.04.2024 15:31
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Kartal’da kiracısının evinden çıkmasını isteyen ev sahibi, iddiaya göre kiracısının dairesine ait kanalizasyon giderini tıkadı. Yaklaşık 20 gündür tuvaletlerini kullanamayan Kılıç ailesi, evde kötü kokudan duramadıklarını ve tuvalet ihtiyaçlarını caminin tuvaletinde giderdiklerini söyledi. Ev sahibi ise iddialara cevap vermedi.

Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığında bunu da duyduk! Evden çıkartmak için kanalizasyon giderini tıkadı

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Son olarak bir anlaşmazlık haberi de Kartal'dan geldi. Musa Kılıç, eşi Fadime Kılıç ve oğulları ile birlikte 2021 yılından beri Kartal Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında kiracı olarak kalıyor. Ev sahipleri İbrahim Yıldırım ise iddiaya göre 2 yıldır Kılıç ailesinin evinden çıkmasını istiyor.

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KANALİZASYON GİDERİNİ TIKADI

Evde aynı zamanda torunlarına da bakan Kılıç çifti, ev sahibinin binanın kanalizasyon giderini binanın giriş katındaki daireden bilinçli olarak tıkadığını öne sürdü. Yaklaşık 20 gündür tuvaletlerini kullanamayan Kılıç ailesi, ev sahibi ile konuşup sorunun giderilmesini istedi fakat olumlu sonuç alamadı.

İddiaya göre, ev sahibi sorunu gidermedi ayrıca da kiracılarının evinden çıkmasını istedi. Kiracıların ihbarı üzerine binaya İSKİ ekipleri geldi ancak kanalizasyonda herhangi bir sorun olmadığını, problemin ev sahibinin oturduğu daireden kaynaklandığı cevabını verdi.

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Bunun üzerine Kılıç ailesi ev sahibinden şikayetçi oldu. Kiracıları ile görüşmek istemeyen ev sahibi ise iddialara cevap vermedi.

"BEN ORTA KATTA OTURDUĞUM IÇIN ALT KATIN KAPISINI KİLİTLEDİ HİÇ KİMSEYE BAKTIRMIYOR"

Kiracı Musa Kılıç, "20 günden beri ne yaşadığımızı biz de bilmiyoruz artık. Yani konu komşuda böyle çoluk çocuk tuvalete gidiyoruz. Çocuk rahatsız ateşi var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bizi evden çıkarmak için tuvaletin giderini tıkadı." dedi.

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"Kendi tuvaleti de benim tuvaletimden yukarı çıkıyor, yukarıdan basınca. Eve girme şansımız yok 15-20 günden beri." diye şikayette bulunan Kılıç, "Ev sahibi kimseyle görüşmüyor. İSKİ, 'Bizim işimiz değil.' dedi. Siz artık Sağlık Bakanlığına müracaat edeceksiniz ya da gidip adliyeye şikâyette bulunacaksınız. Arıza değil kesinlikle. Kendi gideri benim giderime bağlı olduğu için onun tuvaleti üstünde. Ben orta katta oturduğum için alt katın kapısını kilitledi. Hiç kimseye baktırmıyor." diye konuştu.

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"KATTAN TIKANIYOR NORMAL KANALİZASYON GİDERİNDE BİR ŞEY YOK"

Musa Kılıç'ın kızı Elif Kılıç ise, ailesinin kiralarını düzenli olarak ödediklerini dile getirip olaya ilişkin "Kattan tıkanıyor, normal kanalizasyon giderinde bir şey yok. Ara kat var altta. Onu tıkıyor sanırım. Ondan dolayı burası taşıyor. Daha önce tıkandığında yine alt kattan açmışlardı." ifadelerini kullandı. (DHA)

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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