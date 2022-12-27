Yeni yılın yaklaşması, asgari ücretin artması derken konut fiyatları yeniden yükselişe geçti. Vatandaşlar kesesine uygun ev bulmakta güçlük çekiyor. Ev sahipleri evlerini fahiş fiyatlara kiralamak istiyor. İçinde kiracısı olan mülk sahipleri ise kiracıya ara zam baskısı yapıyor. Ancak Ev sahibi ve kiracılar dikkat! "Ya evden çık ya da ara zam" diyen yandı...

“YA EVDEN ÇIK YA DA ARA ZAM YAP”

Son dönemde emlak piyasında yeni yıl hareketliliği başladı. Yurt genelinde son bir yıl içerisinde ev kiralarında yüzde 100’ü aşan yükseliş kaydedildi. Bu koşullarda içinde kiracısı olan ev sahipleri kira fiyatları ara zam ile yükseltmek istiyorlar.

Ev sahipleri, evlerini daha yüksekten kiraya verebilmek adına mevcut kiracılarını çeşitli bahanelerle evden çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu başaramayan ev sahiplerinin diğer talebi ise ara zam oluyor.

ARA ZAM YASAL DEĞİL

Borçlar Kanunu'nda ara zam diye bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle ev sahipleri de böyle bir şey talep edemezler. Kira zammı ancak kira sözleşmesinin yenilendiği dönemlerde yapabiliyor.

Ancak ev sahibinizin böyle bir talebi olduğu takdirde dava açma hakkınız bulunuyor.

KİRA ZAMMINDA YÜZDE 25 SINIRI

Kira zammı normal şartlarda TÜFE 12 ay ortalamasına göre hesaplanıyordu. Ancak fahiş kira artışlarından sonra kiracıları korumak adına yasal bir sınırlama getirildi. Buna göre ev sahipleri temmuz 2023’e kadar kiraya yüzde 25 oranında zam yapabiliyor. 5 yılı dolduran kiracılar için de rakamın yeniden belirlenmesi için Kira tespit davası açmak mümkün.

