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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! "Ya evden çık ya da ara zam" diyen yandı

27.12.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kira zammı anlaşmazlığı günden güne artıyor. Yükselen konut fiyatları kiralara da yansıyor. Evini yeni kiraya veren ev sahipleri fahiş fiyatlar talep ederken, içinde kiracısı olan ev sahipleri ise ara zam talebinde bulunuyor. Ancak bunu isteyen ev sahibi yandı. Kiracılar dikkat! Bu haberi okumadan kabul etmeyin...

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! "Ya evden çık ya da ara zam" diyen yandı

Yeni yılın yaklaşması, asgari ücretin artması derken konut fiyatları yeniden yükselişe geçti. Vatandaşlar kesesine uygun ev bulmakta güçlük çekiyor. Ev sahipleri evlerini fahiş fiyatlara kiralamak istiyor. İçinde kiracısı olan mülk sahipleri ise kiracıya ara zam baskısı yapıyor. Ancak Ev sahibi ve kiracılar dikkat! "Ya evden çık ya da ara zam" diyen yandı...

“YA EVDEN ÇIK YA DA ARA ZAM YAP”

Son dönemde emlak piyasında yeni yıl hareketliliği başladı. Yurt genelinde son bir yıl içerisinde ev kiralarında yüzde 100’ü aşan yükseliş kaydedildi. Bu koşullarda içinde kiracısı olan ev sahipleri kira fiyatları ara zam ile yükseltmek istiyorlar.

Ev sahipleri, evlerini daha yüksekten kiraya verebilmek adına mevcut kiracılarını çeşitli bahanelerle evden çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu başaramayan ev sahiplerinin diğer talebi ise ara zam oluyor.

ara zam

ARA ZAM YASAL DEĞİL

Borçlar Kanunu'nda ara zam diye bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle ev sahipleri de böyle bir şey talep edemezler. Kira zammı ancak kira sözleşmesinin yenilendiği dönemlerde yapabiliyor.

Ancak ev sahibinizin böyle bir talebi olduğu takdirde dava açma hakkınız bulunuyor.

konut sektörü

KİRA ZAMMINDA YÜZDE 25 SINIRI

Kira zammı normal şartlarda TÜFE 12 ay ortalamasına göre hesaplanıyordu. Ancak fahiş kira artışlarından sonra kiracıları korumak adına yasal bir sınırlama getirildi. Buna göre ev sahipleri temmuz 2023’e kadar kiraya yüzde 25 oranında zam yapabiliyor. 5 yılı dolduran kiracılar için de rakamın yeniden belirlenmesi için Kira tespit davası açmak mümkün.

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