Ev sahibi ve kiracılara kötü haber! Asgari ücret sonrası yüzde 30 zam yolda... Kiralarla yarışıyor

Son dönemde adeta kiralarla yarışan aidat ücretlerine bir zam daha gelebileceği belirtiliyor. Asgari ücrete yapılan yüze 34'lük artışın personel gideri olarak aidatlara yansıması bekleniyor. İşte detaylar...

YÜZDE 34'LÜK ZAM AİDATLARA DA YANSIYACAK

Hem ev sahipleri hem de kiracılara kötü haber geldi. Şehirden şehire, şehirler içinde de bölgeden bölgeye farklılık gösteren aidatlar, en düşük 200 TL'den başlarken binlerce TL'ye kadar çıkıyor. Ancak asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük son zammın aidatlara da yansıması bekleniyor.

Hem site hem de konut aidatlarında en önemli gider kalemi olarak gösterilen personel maaşları, asgari ücret zammıyla birlikte artacak.

YÜZDE 30 ARTABİLİR

Asgari ücretin Temmuz ayında 11 bin 402 TL olmasıyla birlikte benzer artışın da aidatlarda olacağı belirtiliyor. Yani aidat tutarı ortalama yüzde 30 artabilir.

Show Haber'e konuşan bir vatandaş "200 TL'ydi, 550 TL oldu, 900 oldu ve en son 1400 TL oldu. Artık 2000 veya 2500 TL olur" ifadelerini kullandı.

EV SAHİBİ VE KİRACILAR DİKKAT!

Sektör temsilcileri, yılda birkaç kez zamlanan aidatlar karşısında ev sahibi ve kiracıları da fahiş artış yapmak isteyenlere karşı uyarıyor. Yüzde 30'dan fazla zam için itiraz yolunun açık olduğu belirtiliyor.

